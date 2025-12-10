Entre empujones y gritos, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que beneficiaría a Bolsonaro.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que reduce las penas previstas para los delitos de golpe de Estado y otros actos golpistas , una medida que podría favorecer directamente al expresidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de prisión por intento de golpe tras desconocer los resultados electorales de 2022.

Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y lo envían a la cárcel

El texto fue aprobado por 291 votos a favor , 148 en contra y una abstención , y ahora deberá ser tratado en el Senado . La iniciativa plantea cambios sustanciales en la forma de aplicar las penas para los involucrados en los disturbios del 8 de enero de 2023 , cuando cientos de bolsonaristas asaltaron las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.

La norma propone que, cuando dos delitos sean considerados del mismo tipo, como golpe de Estado e intento de abolición violenta del Estado, solo se aplique la pena más grave , sin acumular condenas .

En el caso de Bolsonaro, esto implicaría que solo se aplicaría la pena máxima de hasta 12 años por golpe de Estado, descartando la acumulación que lo llevó a 27 años.

2. Reducción de pena si el delito se comete en “multitud”

La propuesta plantea que cuando los crímenes golpistas se cometan como parte de una "multitud", como ocurrió en los ataques de enero de 2023, la pena pueda reducirse entre un tercio y dos tercios.

3. Progresión más rápida a régimen semiabierto

El proyecto permite que los condenados pasen del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir solo una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si hubo violencia, acelerando la salida de prisión.

Paulo Pereira da Silva, el diputado que propuso el proyecto, afirmó que Bolsonaro podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años si la ley se aprueba tal como está.

El debate por el proyecto

Los impulsores del proyecto lo presentan como una medida de "reconciliación nacional" para "corregir excesos" del Supremo Tribunal Federal (STF) pero "sin evitar la responsabilización". En tanto, la oposición lo considera un retroceso grave.

"Esta Cámara está abrazando el golpismo", afirmó el diputado Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

brasil bolsonaro Diputados estuvieron a los empujones. Además, sacaron a la prensa del recinto.

El Partido Liberal (PL), fuerza de Bolsonaro, había intentado promover una amnistía total para el expresidente, pero esa propuesta fue descartada incluso por sectores de derecha. Finalmente, los ultraconservadores debieron conformarse con una versión más acotada.

El líder bolsonarista Sóstenes Cavalcante defendió el texto afirmando que "es lo posible" y que Bolsonaro "lo apoya".

El bolsonarismo rechaza que haya habido un intento de golpe, acusa al Supremo de tener motivaciones políticas, y presnetó el asalto del 8 de enero como un simple acto de vandalismo.

La sesión pasó por momentos de tensión con empujones y forcejeos entre diputados y miembros del cuerpo de seguridad legislativa. Un diputado de izquierda ocupó la silla de la presidencia de la Cámara baja como una forma de protesta antes de que se le retirara a la fuerza, mientras también se expulsaba de la sala del pleno a los medios de comunicación.