Usó el "agarre suicida", se le cayó la barra en el pecho y murió en un gimnasio. 

Un hombre de 55 años murió este lunes en un gimnasio de la ciudad de Olinda, Brasil , luego de que una barra de pesas cayera sobre su pecho mientras realizaba press de banca. El trágico momento quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento.

La víctima fue identificada como Ronald Montenegro , presidente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes , reconocido por su activa participación en el carnaval local.

Según especialistas consultados por la prensa brasileña, el accidente ocurrió por una mala técnica de agarre . Montenegro utilizó la maniobra conocida como " agarre suicida" , una forma riesgosa de sostener la barra que consiste en mantener los pulgares alineados sobre la parte superior , en lugar de usarlos para asegurar el equipo por debajo.

Lúcio Beltrão , presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, explicó que este tipo de agarre reduce la estabilidad y aumente el riesgo de que la barra se deslice. En el video puede observarse cómo la barra se desliza desde la palma de la mano del deportista y cae directamente sobre su tórax.

Montenegro logró incorporarse durante unos segundos, pero se desplomó casi de inmediato. Personal del gimnasio lo trasladó de urgencia a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Rio Doce , pero no sobrevivió.

| Hombre muere tras ser golpeado con una barra en un gimnasio de Olinda, Brasil. Un hombre de 55 años falleció tras ser golpeado en el pecho por una barra durante un entrenamiento en un gimnasio de Olinda, Pernambuco. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, fue… pic.twitter.com/q4sU9iulOe

Si bien desde el establecimiento afirmaron que se brindó asistencia de manera inmediata y que el personal cuenta con capacitación en primeros auxilios, la familia del hombre cuestionó la falta de estructura de emergencia en el lugar y la ausencia de un profesional supervisando el ejercicio en el momento del accidente.

“No había bomberos, ni puesto médico, nada. Las personas no pueden morir así, aunque sepan hacer el ejercicio, necesitan acompañamiento”, señaló un familiar al medio g1.

La Policía de Pernambuco abrió una investigación y caratuló el caso como muerte accidental, a la espera de los resultados de la autopsia que confirmarán las causas del fallecimiento.