Aguas cristalinas, piscinas naturales y clima perfecto: este destino vuelve a ser uno de los destinos más buscados por los argentinos para el verano 2025.

Conocida mundialmente por su mar transparente y su clima de verano todo el año, Maceió es uno de los destinos más espectaculares del nordeste brasileño. A tan solo 4 horas y 30 minutos de vuelo desde Argentina, combina playas cristalinas, piscinas naturales, gastronomía tropical y una vibra relajada que atrae a miles de viajeros cada temporada.

Un mar transparente que parece del Caribe Las playas urbanas de Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca sorprenden con su agua cálida y cristalina, característica del litoral alagoano. En días de marea baja se forman las famosas piscinas naturales, accesibles mediante jangadas, las balsas de madera típicas de Maceió.

Estas piscinas se destacan por su transparencia: según el Ministerio de Turismo de Brasil, el litoral de Alagoas es uno de los más claros y templados del país, con temperaturas que rondan los 27°C a 30°C.

El paraíso más cristalino a 4 horas de Argentina, ideal para este verano (2) Excursiones imperdibles en los alrededores A pocos kilómetros, se encuentran algunas de las playas más lindas de Brasil:

Maragogi : conocido internacionalmente como “el Caribe brasileño”.

Barra de São Miguel : aguas calmas ideales para familias.

Praia do Francês: perfecta para quienes disfrutan de deportes acuáticos. Estas excursiones son de las más buscadas por turistas argentinos, especialmente en temporada alta.

Gastronomía tropical y clima ideal La cocina alagoana se destaca por sus pescados frescos, langosta, moquecas y el tradicional sururu, un marisco típico de la región que aparece en muchos platos locales. El clima tropical garantiza más de 300 días de sol al año, según el Centro de Meteorología de Alagoas, lo que convierte a Maceió en un destino “seguro” para quienes buscan playa sin preocuparse por las lluvias. El paraíso más cristalino a 4 horas de Argentina, ideal para este verano (1) Cómo llegar y dónde hospedarse Desde Buenos Aires, los vuelos directos o con escalas cortas en São Paulo, Recife o Salvador tardan aproximadamente 4 horas y media. El aeropuerto Zumbi dos Palmares está a solo 25 km del centro. En hospedaje, Maceió ofrece resorts all inclusive, posadas boutique y hoteles frente al mar. La zona de Ponta Verde es la favorita por su seguridad, bares y ubicación estratégica.