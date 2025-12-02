Esta planta económica es ideal porque resiste el calor extremo, banca el sol pleno y no necesita mantenimiento

Cuando llega el verano argentino , con esas jornadas de sol fuerte que parecen no aflojar, muchas plantas empiezan a sufrir: hojas quemadas, flores que duran poco y macetas que se secan. Sin embargo, hay una especie que no solo se banca el calor, sino que florece bajo estas condiciones y es el malvón .

Clásico de balcones porteños , patios mendocinos y ventanas de todo el país, el malvón es una de las plantas más agradecidas para quienes tienen espacios con sol pleno. Su resistencia, colorido y capacidad de adaptación hacen que sea una opción ideal para principiantes , departamentos sin sombra o jardines que reciben luz directa casi todo el día.

Son económicos , fáciles de conseguir y casi indestructibles. Se adaptan bien a macetas pequeñas, colgantes o jardineras alargadas. Además, te permiten crear composiciones de colores sin necesidad de grandes cuidados.

Otro punto a favor es que atraen mariposas , aportan alegría visual y transforman espacios calurosos en rincones llenos de vida, incluso cuando otras plantas no sobreviven al verano.

A diferencia de otras especies sensibles, el malvón posee hojas carnosas, tallos vigorosos y un metabolismo que le permite retener agua por más tiempo . Esto lo convierte en una planta perfecta para climas cálidos y secos .

Además, la intensidad del sol no solo no lo perjudica, sino que favorece la floración porque cuanto más luz recibe, más flores produce y por períodos más largos. Es un aliado ideal para llenar de color balcones, terrazas, patios y ventanales que reciben varias horas de sol directo.

malvón

Variedades de malvón ideales para sol pleno

No todos los malvones son iguales. Si bien la mayoría tolera bien la luz directa, algunas variedades sobresalen por su resistencia:

Malvón común o geranio zonal (Pelargonium hortorum)

Es el más clásico de los balcones. Aguanta sin problemas temperaturas elevadas y florece casi todo el año si tiene buena luz. Tiene flores en tonos rojos, rosados, blancos y fucsias. Malvón pensamiento o malvón hiedra (Pelargonium peltatum)

Perfecto para macetas colgantes o jardineras. Tiene forma más colgante y hojas más brillantes, y aunque prefiere algo de sombra en las horas críticas, tolera el sol directo en la mayoría de las provincias. Malvón mini o enano

Produce flores pequeñas pero en muchísima cantidad. Ideal para espacios reducidos o balcones donde buscás color sin ocupar demasiado lugar. Malvón perfume o citronela

Además de resistir el sol, desprende un aroma cítrico suave. En verano ayuda a repeler mosquitos, por lo que es doblemente útil. Malvón mini o enano Malvón mini o enano.

Cómo cuidar malvones en verano para que florezcan sin parar

Riego adecuado

El malvón sufre más por exceso que por falta de agua. En verano, lo ideal es regarlo temprano a la mañana o al atardecer, cuando el sol afloja. La tierra debe secarse entre riego y riego para evitar hongos.

Macetas con buen drenaje

La clave es que el agua no se acumule. Usá macetas con agujeros y mezclas que no se compacten, como tierra con perlita o arena gruesa. Si la tierra queda encharcada, la planta puede enfermar.

Malvón pensamiento

Poda suave para estimular flores

Cuando una flor se marchita, cortala. Eso permite que la planta concentre su energía en nuevos brotes. Si el malvón se pone demasiado largo o desparejo, recortalo ligeramente para que mantenga una forma pareja.

Fertilizante liviano

Cada dos o tres semanas, un fertilizante líquido para floración mejora el color y la cantidad de flores, especialmente en macetas expuestas al sol.