Un hombre murió tras ingresar al recinto de leones en un zoológico de Brasil

El hombre evadió todos los controles de seguridad antes de entrar al área de felinos. El ataque fue registrado por visitantes del zoológico, que cerró sus puertas tras la tragedia.

Muerte en zoológico brasileño: un hombre entró al área de leones y fue atacado.

Por Redacción

Un trágico episodio se registró este domingo por la mañana en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en João Pessoa —capital del estado de Paraíba—, al noreste de Brasil. Allí, un hombre murió tras ser atacado por una leona dentro del recinto destinado a los felinos.

El hecho quedó registrado en videos filmados por visitantes que recorrían el zoológico al momento del ataque. En las imágenes se observa cómo el sujeto logra escalar un muro de aproximadamente seis metros de altura y, luego, se introduce al interior del recinto deslizándose por el tronco de un árbol.

Una de las leonas advierte su presencia y se dirige de inmediato hacia el sector donde el hombre descendía. Apenas toca el suelo, el animal se abalanza sobre él y lo derriba.

Embed

El video muestra también que la víctima consigue liberarse brevemente e intenta ponerse de pie, pero la leona vuelve a atacarlo. Después de ese segundo embate, ya no se lo vuelve a ver con vida. Segundos más tarde, un empleado del zoológico llega al lugar y logra ahuyentar al animal para iniciar el rescate.

De acuerdo con las autoridades locales, el hombre había logrado evadir todos los controles de seguridad antes de acceder a la zona de los leones, que contaba con las medidas exigidas para resguardar tanto a los visitantes como a los animales. Se investiga si el episodio podría corresponder a un intento de suicidio.

El cierre del parque y la situación de la leona

Tras el ataque, la administración del parque cerró inmediatamente sus puertas al público para permitir la remoción del cuerpo y garantizar la seguridad general. En un comunicado, el zoológico destacó que opera bajo normas técnicas y estándares de protección.

El comunicado del parque.

El comunicado del parque.

Además remarcó que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La institución lamentó profundamente la muerte de la víctima, expresó su solidaridad con los familiares y anunció que el parque permanecerá cerrado hasta que finalicen las investigaciones.

En cuanto al animal, las autoridades del zoológico informaron que la leona se encuentra en buenas condiciones, aunque con signos de estrés por la situación vivida. Al respecto aclararon que no se consideró en ningún momento la posibilidad de sacrificarla. También señalaron que no presenta comportamientos agresivos fuera del episodio puntual.

