1 de diciembre de 2025 - 12:16

Tiene 15 años, no logró acreditarse y transmitió la final de la Copa Libertadores desde un cerro

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, se volvió viral en redes sociales por realizar una transmisión de la final de la Copa Libertadores, desde lo alto de uno de los cerros colindantes con el Estadio Monumental.

Por Redacción

El pasado fin de semana, mientras todos los fanáticos estaban esperando el resultado de la Copa Libertadores, una historia de perseverancia se viralizó entre miles de usuarios en TikTok. Su protagonista es Cliver Huamán, un adolescente de Apurímac que, a sus 15 años, ya es un periodista deportivo en ascenso.

El joven, popularmente conocido como Pol Deportes, había viajado hasta el Estadio Monumental con un claro objetivo: transmitir la gran final. Sin embargo, su corta edad le impidió obtener la acreditación de prensa oficial. Lejos de darse por vencido, no dudó en subirse a lo alto de un cerro para poder realizar su transmisión.

La transmisión realizada por el adolescente se volvió viral y muchos destacaron la labor realizada por Cliver Huamán, destacando su sencillez y sobre todo su capacidad para transmitir.

El camino de Cliver hasta el Monumental no fue corto ni sencillo. El joven tuvo que emprender un agotador viaje de 18 horas por tierra desde su ciudad natal, Huampica, en Andarapa, Apurímac.

