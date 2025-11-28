Palmeiras-Flamengo la final de Copa Libertadores: horario, formaciones y como verlo en vivo

Palmeiras se medirá ante Flamengo buscando alzar la copa Libertadores haciendo historia en el Monumental de Lima, Perú.

El Estadio Monumental de Lima será el escenario donde ambos conjuntos, cargados de historia, calidad y un presente más que notable, se enfrentarán con el objetivo de conquistar por cuarta vez el trofeo más importante del fútbol sudamericano.

Ambos clubes buscarán su cuarta Conmebol Copa Libertadores de su historia y se convertiran en el primer Club brasileño en alcanzar esta cifra y en esta edición del torneo, ambos finalistas se encargaron de frenar a los equipos argentinos que venían mostrando el nivel más alto. Palmeiras dejó fuera de competencia a River en los cuartos de final, mientras que Flamengo primero superó a Estudiantes en esa misma instancia y más tarde eliminó a Racing en las semifinales.

image Monumental de lima, el estadio de la final de la Copa Libertadores. Gentileza La probable formación de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Libertadores Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.