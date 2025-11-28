Palmeiras-Flamengo la final de Copa Libertadores: horario, formaciones y como verlo en vivo

El Estadio Monumental de Lima será el escenario donde ambos conjuntos, cargados de historia, calidad y un presente más que notable, se enfrentarán con el objetivo de conquistar por cuarta vez el trofeo más importante del fútbol sudamericano.
Ambos clubes buscarán su cuarta Conmebol Copa Libertadores de su historia y se convertiran en el primer Club brasileño en alcanzar esta cifra y en esta edición del torneo, ambos finalistas se encargaron de frenar a los equipos argentinos que venían mostrando el nivel más alto. Palmeiras dejó fuera de competencia a River en los cuartos de final, mientras que Flamengo primero superó a Estudiantes en esa misma instancia y más tarde eliminó a Racing en las semifinales.
La probable formación de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Libertadores
Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
La probable formación de Flamengo vs. Palmeiras por la final de la Libertadores
Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique. DT: FilipeLuís.
Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Libertadores: todos los datos del partido
Hora: 18:00
TV: ESPN y Fox Sports
Árbitro: Darío Herrera (ARG)
VAR: Héctor Paletta (ARG)
Estadio: Monumental de Lima
El último antecedente por Copa Libertadores
Tanto Palmeiras como Flamengo son viejos conocidos en la "gloria eterna" y se vieron las caras nada más ni nada menos que en la final de la edición 2021, done del conjunto verde se impuso por 2-1 en tiempo suplementario.
Embed - Palmeiras vs Flamengo [2-1] | RESUMEN | FINAL | PALMEIRAS CAMPEÓN | CONMEBOL Libertadores 2021