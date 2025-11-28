28 de noviembre de 2025 - 12:40

Palmeiras-Flamengo la final de Copa Libertadores: horario, formaciones y como verlo en vivo

Palmeiras se medirá ante Flamengo buscando alzar la copa Libertadores haciendo historia en el Monumental de Lima, Perú.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Racing Club tendrá que afrontar una dura sanción por el recibimiento ante Flamengo

Racing Club recibió una dura sanción de CONMEBOL por el recibimiento en la Libertadores

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo perdió el rumbo de River y no ganó ningún torneo en el 2025. Todo lo que jugó, lo perdió. 

Tras la eliminación en el Clausura, qué vías le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Deportes

El Estadio Monumental de Lima será el escenario donde ambos conjuntos, cargados de historia, calidad y un presente más que notable, se enfrentarán con el objetivo de conquistar por cuarta vez el trofeo más importante del fútbol sudamericano.

Ambos clubes buscarán su cuarta Conmebol Copa Libertadores de su historia y se convertiran en el primer Club brasileño en alcanzar esta cifra y en esta edición del torneo, ambos finalistas se encargaron de frenar a los equipos argentinos que venían mostrando el nivel más alto. Palmeiras dejó fuera de competencia a River en los cuartos de final, mientras que Flamengo primero superó a Estudiantes en esa misma instancia y más tarde eliminó a Racing en las semifinales.

image
Monumental de lima, el estadio de la final de la Copa Libertadores.

Monumental de lima, el estadio de la final de la Copa Libertadores.

La probable formación de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Libertadores

Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

La probable formación de Flamengo vs. Palmeiras por la final de la Libertadores

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Libertadores: todos los datos del partido

  • Hora: 18:00
  • TV: ESPN y Fox Sports
  • Árbitro: Darío Herrera (ARG)
  • VAR: Héctor Paletta (ARG)
  • Estadio: Monumental de Lima

El último antecedente por Copa Libertadores

Tanto Palmeiras como Flamengo son viejos conocidos en la "gloria eterna" y se vieron las caras nada más ni nada menos que en la final de la edición 2021, done del conjunto verde se impuso por 2-1 en tiempo suplementario.

Embed - Palmeiras vs Flamengo [2-1] | RESUMEN | FINAL | PALMEIRAS CAMPEÓN | CONMEBOL Libertadores 2021

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Bombonera podría albergar la final de la Copa Libertadores 2026.

Boca sueña con recibir la final de la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera

Por Cristian Reta
Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo.

Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo: video de la agresión

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo y su nuevo River 2026

Marcelo Gallardo ya tiene en mente su River de 2026: Echeverri y 3 más

Por Redacción Deportes
Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL

El presidente de CONMEBOL evitó dar marcha atrás con un pedido de los hinchas: "Es más seguro"

Por Redacción Deportes