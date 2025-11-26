Boca sueña con recibir la final de la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera

Bocaaseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y el logro deportivo se combinó con una ilusión creciente en el club, ya que la Bombonera podría ser candidata a recibir la final del torneo, una opción que generó entusiasmo entre hinchas y dirigentes.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el estadio forma parte de las alternativas que analiza la Conmebol para definir la sede del partido que coronará al campeón del continente. La posibilidad todavía no pasó del terreno de las evaluaciones internas y no se realizaron inspecciones ni hubo comunicaciones formales.
La Bombonera podría albergar la final de la Libertadores 2026: los motivos
El escenario también aporta un componente histórico relevante dentro de la Copa Libertadores ya que es el segundo estadio que más finales albergó en la competición. En total fueron once encuentros decisivos con Boca como protagonista. La última vez fue en 2018 cuando se disputó allí el partido de ida de la final frente a River.
Por el momento la candidatura se mantiene en un estado preliminar mientras la Conmebol continúa evaluando opciones para la edición 2026. Por su parte, Boca espera definiciones en los próximos meses y confía en que el peso simbólico, la infraestructura y el cumplimiento de los requisitos puedan impulsar la chance de ver una final continental en su estadio.
Las finales de Copa Libertadores jugadas en La Bombonera
Boca 1-2 Santos (Partido de vuelta - 1963).
Boca 1-0 Cruzeiro (Partido de ida - 1977).
Boca 4-0 Deportivo Cali (Partido de vuelta -1978).