25 de noviembre de 2025 - 17:13

La lista negra de Marcelo Gallardo para su River Plate 2026

El Millonario intentará una fuerte renovación de plantel, por lo que se desprenderá de varios jugadores con pasado fuerte en el club.

Marcelo Gallardo se desprenderá de varios jugadores de peso

Los Andes | Redacción Deportes
El entrenador de la Academia se mostró orgulloso de sus dirigidos y se rindió a sus pies. 

"Pensé que River nos tiraba la camiseta": Gustavo Costas y la épica victoria de Racing

Una nueva frustración del equipo de Gallardo. El entrenador se mostró autocrítico durante la conferencia.

Marcelo Gallardo admitió errores y confirmó que continuará al frente de River

Se trata de una lista negra con nombres pesados, que no han conformado al director técnico y casi con seguridad tendrán salida de la institución. Si bien en principio son 10 futbolistas, con el paso de las semanas el número podría engrosarse con otros que están en duda.

El listado de borrados por Marcelo Gallardo:

Nacho Fernández, con un pie y medio afuera de River Plate

El primer subgrupo de apuntados a salir es el de los referentes de procesos históricos. Después de ganarse el amor profundo de todos los hinchas, y ser soldados incondicionales del Muñeco, todo indica que Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Enzo Pérez dirán adiós. El único detalle a tener en cuenta es que la continuidad de Enzo dependerá de su propia decisión, ya que el cuerpo técnico desea dejarlo para que sume desde lo grupal y no tanto desde lo futbolístico.

El segundo subgrupo es de los jugadores que no han convencido para nada, y que se irán por bajo rendimiento. Allí están Miguel Ángel Borja, y Federico Gattoni (volverá a Sevilla tras el préstamo), pero podrían sumarse algunos más en estos días. Según lo que trascendió, el delantero colombiano tiene ofertas del exterior y ya habría comunicado su salida a compañeros.

La esperanza del mercado de pases para River Plate:

El Millonario intentará vender a Facundo Colidio

Finalmente, hay cuatro integrantes del plantel que serán negociados para que ingrese dinero fresco, que sirva para salir al mercado de pases. Si bien su andar en el campeonato no terminó de convencer para que sigan, Gallardo entiende que todavía tienen poder de reventa. Ellos son Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, y Facundo Colidio.

Para estos últimos todavía hay chances de una continuidad, en caso de que no lleguen ofertas convincentes. Pero en caso de quedarse, arrancarán desde atrás en la consideración del entrenador.

