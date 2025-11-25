La lista negra de Marcelo Gallardo para su River Plate 2026

El Millonario intentará una fuerte renovación de plantel, por lo que se desprenderá de varios jugadores con pasado fuerte en el club.

El año de River Plate terminó de la peor manera, y obligó al entrenador Marcelo Gallardo a replantear todo pensando en el futuro. Por ese motivo, el primer paso del cuerpo técnico fue confeccionar el listado de jugadores que no seguirán en el 2026.

Se trata de una lista negra con nombres pesados, que no han conformado al director técnico y casi con seguridad tendrán salida de la institución. Si bien en principio son 10 futbolistas, con el paso de las semanas el número podría engrosarse con otros que están en duda.

El listado de borrados por Marcelo Gallardo: nacho fernández ii.jpg Nacho Fernández, con un pie y medio afuera de River Plate El primer subgrupo de apuntados a salir es el de los referentes de procesos históricos. Después de ganarse el amor profundo de todos los hinchas, y ser soldados incondicionales del Muñeco, todo indica que Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Enzo Pérez dirán adiós. El único detalle a tener en cuenta es que la continuidad de Enzo dependerá de su propia decisión, ya que el cuerpo técnico desea dejarlo para que sume desde lo grupal y no tanto desde lo futbolístico.

El segundo subgrupo es de los jugadores que no han convencido para nada, y que se irán por bajo rendimiento. Allí están Miguel Ángel Borja, y Federico Gattoni (volverá a Sevilla tras el préstamo), pero podrían sumarse algunos más en estos días. Según lo que trascendió, el delantero colombiano tiene ofertas del exterior y ya habría comunicado su salida a compañeros.

La esperanza del mercado de pases para River Plate: colidio.jpg El Millonario intentará vender a Facundo Colidio Finalmente, hay cuatro integrantes del plantel que serán negociados para que ingrese dinero fresco, que sirva para salir al mercado de pases. Si bien su andar en el campeonato no terminó de convencer para que sigan, Gallardo entiende que todavía tienen poder de reventa. Ellos son Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, y Facundo Colidio.