Liga profesional: se confirmaron días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

La intensidad no da respiro en el Torneo Clausura de laLiga Profesional y luego de una jornada de octavos de final donde la paridad fue la gran protagonista y se registraron varias eliminaciones inesperadas, la competencia avanza a paso firme hacia su etapa cumbre.
Ahora, los ocho mejores equipos del país se preparan para la instancia de cuartos de final. El panorama deja a nombres pesados como Boca, Racing, Estudiantes y Argentinos Juniors como los máximos aspirantes, quienes, junto al resto de los clasificados, ya tienen confirmados los días y horarios de sus decisivos encuentros.
Los duelos se llevarán a cabo desde el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, comenzando la jornada del sábado en el encuentro entre Central Córdoba vs. Estudiantes, quienes vienen de eliminar a San Lorenzo y Rosario Central respectivamente. El compromiso en Santiago del Estero está pautado a partir de las 21:30, siendo el único compromiso de esta jornada.
Por último, el lunes se cerrará la instancia de cuartos con los partidos restantes: Barracas Central ante Gimnasia de La Plata y Racing frente al ganador de Lanús/Tigre. Los horarios serán a las 17:00 y 21:30 respectivamente, y se jugarán en el Estadio Chiqui Tapia y en el Cilindro de Avellaneda.
El cronograma completo de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Sábado 29/11 21:30 – Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Domingo 30/11 18:30 – Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera.
Lunes 1/12 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia.
Lunes 1/12 21:30 – Racing vs. Lanús/Tigre – Cilindro de Avellaneda.