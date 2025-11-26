Liga profesional: se confirmaron días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Tras unos octavos llenos de sorpresas y mucha paridad, la Liga Profesional tiene a sus ocho candidatos con fecha y hora de sus duelos decisivos.

Así se conformarán los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La intensidad no da respiro en el Torneo Clausura de la Liga Profesional y luego de una jornada de octavos de final donde la paridad fue la gran protagonista y se registraron varias eliminaciones inesperadas, la competencia avanza a paso firme hacia su etapa cumbre.

Ahora, los ocho mejores equipos del país se preparan para la instancia de cuartos de final. El panorama deja a nombres pesados como Boca, Racing, Estudiantes y Argentinos Juniors como los máximos aspirantes, quienes, junto al resto de los clasificados, ya tienen confirmados los días y horarios de sus decisivos encuentros.

Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional Los duelos se llevarán a cabo desde el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, comenzando la jornada del sábado en el encuentro entre Central Córdoba vs. Estudiantes, quienes vienen de eliminar a San Lorenzo y Rosario Central respectivamente. El compromiso en Santiago del Estero está pautado a partir de las 21:30, siendo el único compromiso de esta jornada.

Luego, el domingo 30 se disputará el partido en La Bombonera entre Boca y Argentinos Juniors, en el horario de las 18:30. Hay que decir que este partido se superpone con la final del ascenso en la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, pautado para las 17 horas.

Por último, el lunes se cerrará la instancia de cuartos con los partidos restantes: Barracas Central ante Gimnasia de La Plata y Racing frente al ganador de Lanús/Tigre. Los horarios serán a las 17:00 y 21:30 respectivamente, y se jugarán en el Estadio Chiqui Tapia y en el Cilindro de Avellaneda.