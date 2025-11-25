Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima La Plata venció Unión en Santa Fe y avanzó a cuartos

El Lobo superó 2 a 1 al Tatengue con goles de Panaro y Martínez, mientras que Tarragona descontó para el local. El Tripero pasó a cuartos de final del Torneo Clausura y se enfrentará a Barracas Central.

El Lobo se impone al Tatengue y con este triunfo se está metiendo en los cuartos de final.

El Tripero sigue dejando su huella en el Torneo Clausura. Gimnasia de La Plata superó 2 a 1 a Unión en Santa Fe y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Barracas Central. El equipo platense fue más eficaz y supo aprovechar sus oportunidades en un partido vibrante en el estadio 15 de Abril.

El partido comenzó con el conjunto local intentando imponer condiciones, pero sus intentos se estrellaron en la defensa visitante. Un remate de Agustín Colazo se desvió en un defensor y, minutos después, un zurdazo de Mateo del Blanco pasó cerca del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993142279775686721?t=zio_snGkaohrrtLFpoc3OQ&s=08&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ PUNTAJE SE LLEVA LA CHILENA DE TARRAGONA PARA EL DESCUENTO DE UNIÓN ANTE GIMNASIA?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PMpbbc8n6X — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

Gimnasia golpeó primero a los 17 minutos, luego de una salida desde su arco, Franco Fragapane llegó al fondo por la izquierda y puso el centro que Manuel Panaro no desaprovechó para abrir el marcador. Apenas seis minutos después, Enzo Martínez amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un córner ejecutado por Nicolás Barros Schelotto.

Unión reclamó un penal antes del descanso por un codazo a Colazo, pero el árbitro Sebastián Martínez y el VAR no consideraron la acción.