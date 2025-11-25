Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima La Plata venció Unión en Santa Fe y avanzó a cuartos
El Lobo superó 2 a 1 al Tatengue con goles de Panaro y Martínez, mientras que Tarragona descontó para el local. El Tripero pasó a cuartos de final del Torneo Clausura y se enfrentará a Barracas Central.
El Lobo se impone al Tatengue y con este triunfo se está metiendo en los cuartos de final.
El Tripero sigue dejando su huella en el Torneo Clausura. Gimnasia de La Plata superó 2 a 1 a Unión en Santa Fe y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Barracas Central. El equipo platense fue más eficaz y supo aprovechar sus oportunidades en un partido vibrante en el estadio 15 de Abril.
El partido comenzó con el conjunto local intentando imponer condiciones, pero sus intentos se estrellaron en la defensa visitante. Un remate de Agustín Colazo se desvió en un defensor y, minutos después, un zurdazo de Mateo del Blanco pasó cerca del travesaño.
Gimnasia golpeó primero a los 17 minutos, luego de una salida desde su arco, Franco Fragapane llegó al fondo por la izquierda y puso el centro que Manuel Panaro no desaprovechó para abrir el marcador. Apenas seis minutos después, Enzo Martínez amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un córner ejecutado por Nicolás Barros Schelotto.
Unión reclamó un penal antes del descanso por un codazo a Colazo, pero el árbitro Sebastián Martínez y el VAR no consideraron la acción.
En el complemento, el Tatengue reaccionó con fuerza y descontó rápido a los 8 minutos con una chilena espectacular de Cristian Tarragona. El encuentro se volvió intenso y de ida y vuelta, con oportunidades para ambos equipos. Gimnasia estuvo cerca del tercero con un remate de Marcelo Torres que Maizon Rodríguez salvó sobre la línea, mientras que Unión también tuvo chances claras, incluyendo un disparo al palo de Diego Armando Díaz.
Con esta victoria, el Lobo se medirá en cuartos de final contra Barracas Central, que superó 1-0 a Riestra en tiempo suplementario. En la misma zona del cuadro también se enfrentarán Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero.
Gimnasia llega a esta instancia tras una racha destacada: tras la derrota en el clásico ante Estudiantes, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto venció 1 a 0 a River en el Monumental, 2 a 0 a Vélez y goleó 3 a 0 a Platense. El técnico logró que el equipo mantenga la regularidad necesaria para avanzar a octavos desde la séptima ubicación de la fase regular y con 22 puntos, pese a las dificultades institucionales.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.