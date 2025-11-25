Gimnasia y Esgrima tiene a su primer refuerzo para la Liga Profesional

El Lobo cerró la llegada de un lateral por derecha del Deportivo Maipú para la próxima temporada de la máxima división del fútbol local.

El Lobo tiene su primer refuerzo: Luciano Paredes (2) Paredes es refuerzo de Gimnasia y Esgrima @somosdeportistas.mza Se trata del defensor Luciano Paredes, que disputó la Primera Nacional con la camiseta del Deportivo Maipú. La noticia quedó confirmada por el propio equipo de prensa Botellero, que informó la renovación del contrato del defensor, y su salida a préstamo al Mensana. "Luciano Paredes, tras permanecer 3 años en el Club, extendió su vínculo hasta 2028. El futbolista saldrá a préstamo con opción de compra a Gimnasia y Esgrima (Mendoza) ¡Éxitos, Tractor!", contaron.

De esta manera, el Lobo ya abrochó al reemplazo de Facundo Nadalín, lateral por el mismo sector que no continuará en el club por una decisión del cuerpo técnico. Si bien no fue presentado oficialmente en las redes sociales, si hubo guiños para su arribo. En la cuenta de X de la institución Blanquinegra, aparecieron las frases: "Se vienen cositas...", y "Los campeones no paran. El armado del plantel tampoco".

¡Éxitos, Tractor ! pic.twitter.com/HCePkGQyPP — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) November 25, 2025 Cabe destacar que Luciano Paredes es rosarino, tiene 23 años, mide 1.88 metros, y está en el Deportivo Maipú desde 2022, cuando llegó proveniente de Talleres de Córdoba. No necesitó mucho tiempo para adaptarse, y rápidamente se convirtió en un pilar fundamental del equipo.