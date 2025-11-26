26 de noviembre de 2025 - 11:44

De las "ganas de revancha" a no asegurar su continuidad en Godoy Cruz: la situación de Vicente Poggi

El volante uruguayo publicó un mensaje que abrió expectativas tras el descenso, pero luego aclaró que fue “un malentendido” y dejó en duda su futuro en el club, pese a tener contrato hasta 2027.

Vicente Poggi, volante uruguayo de Godoy Cruz.

La caída de Godoy Cruz a la Primera Nacional 2026 abrió una etapa de incertidumbre deportiva y dirigencial, y una de las voces que más repercusiones generó en las últimas horas fue la de uno de sus titulares, el volante uruguayo, Vicente Poggi.

El mediocampista, una de las piezas clave del plantel, publicó este lunes un mensaje reflexivo en sus redes sociales que, para muchos hinchas, sonó a compromiso renovado de cara al nuevo desafío. Sin embargo, apenas un día después, el propio jugador salió a aclarar que el posteo había sido interpretado de manera equivocada.

La aclaración de Poggi sobre su futuro en Godoy Cruz

En su mensaje inicial, Poggi expresó: “Godoy Cruz no merece estar pasando por esto y eso me da tristeza, vergüenza y, sobre todo, ganas de revancha. Este club merece una versión mejor de nosotros”. Esa frase, especialmente la referencia a las “ganas de revancha”, fue tomada como una señal de continuidad en un momento crítico para la institución mendocina.

Pero este martes, en diálogo con Radio Nihuil, el mediocampista explicó que no buscó enviar ninguna señal concreta sobre su futuro: “Salgo a hablar porque fue un malentendido”. Y aclaró: “La parte del mensaje que decía ‘ganas de revancha’ por ahí se entendió de otra manera. Fue lo que sentí, principalmente el comienzo cuando habla de vergüenza y tristeza. Es todo muy reciente y es algo que no depende de mí”.

vicepoggi_502118508_18500603101054036_9179707795200067170_n

La aclaración cambió por completo el panorama, ya que Poggi tiene contrato vigente hasta fines de 2027, pero el descenso del club modifica los escenarios y las condiciones contractuales de todos los futbolistas del plantel. Por eso, el jugador pidió tiempo antes de tomar cualquier decisión: “Al cambiar de categoría cambian mucho las condiciones. Tendré que hablar bien con mi representante y también con el club para hablar bien sobre qué es lo mejor para todas las partes”.

