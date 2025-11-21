Godoy Cruz: interés europeo por Santino Andino y búsqueda de nuevo DT tras el descenso

En Godoy Cruz, el futuro de la "Joya" concentra la atención, seguido por clubes de Europa. En medio, las elecciones de diciembre y la salida de Omar Asad.

Godoy Cruz atraviesa una profunda reestructuración tras el descenso y analiza la venta de Santino Andino, seguido por equipos de Italia, Grecia y Brasil. Al mismo tiempo, el club cerró el ciclo de Omar Asad y avanza en la búsqueda de un nuevo DT, mientras define bajas y planifica la próxima temporada en la Primera Nacional.

Tras el cachetazo que significó el descenso a la Primera Nacional, el Tomba enfrenta un difícil momento. Uno de los temas que más atención genera es el futuro de Santino Andino, extremo del equipo mendocino, que está siendo seguido de cerca por clubes europeos. Fiorentina, Bologna y Torino realizaron seguimientos formales, mientras que Olympiacos de Grecia y Atlético Mineiro de Brasil también consultaron por su situación contractual. River Plate mostró interés a nivel nacional, aunque la dirigencia mendocina prioriza un destino internacional que asegure tanto un beneficio económico para el club como la continuidad del desarrollo del jugador. Andino participó recientemente en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, donde consiguió el subcampeonato, y se ha consolidado como una de las figuras juveniles más destacadas del fútbol argentino.

El Tomba despidió a Asad En paralelo, la institución confirmó la finalización del ciclo de Omar "Turco" Asad como director técnico, tras haber dirigido tres partidos y no conseguir evitar la caída a la segunda división del fútbol nacional. La decisión se tomó en el marco de una reorganización que coincide con las elecciones internas previstas para el 13 de diciembre. Según informaron desde la dirigencia, el cambio de DT responde a la necesidad de plantear un proyecto más estructurado que permita afrontar los desafíos de la Primera Nacional y preparar el equipo de cara a la próxima temporada. La salida de Asad abre el camino para un nuevo liderazgo técnico.

Y en la ronda de candidatos, hay un nombre que no es desconocido para la provincia: Luis García. De destacado paso por Deportivo Maipú, el entrenador dirigió la última temporada en Atlanta. Mientras, la dirigencia busca cerrar la definición del nuevo cuerpo técnico lo antes posible, con el objetivo de organizar la pretemporada, planificar incorporaciones y definir la estrategia de trabajo de cara a la temporada entrante. La elección del DT será central para delinear la identidad futbolística del equipo.

Godoy Cruz Asad llegó a Mendoza con el objetivo de evitar el descenso de Godoy Cruz. Tres partidos después, fue despedido y el equipo jugará la Primera Nacional. Marcelo Álvarez / Los Andes El cambio en la dirección técnica coincide con una reestructuración en el plantel profesional, donde varias bajas ya están confirmadas y otras se encuentran en análisis. La dirigencia evalúa qué jugadores seguirán formando parte del proyecto y cuáles serán transferidos o no renovarán contrato. Entre las bajas más relevantes se encuentran nombres de experiencia, así como la salida de un juvenil. Este proceso de ajuste busca equilibrar el equipo y optimizar los recursos disponibles de cara a la próxima temporada, donde los ingresos se verán notablemente disminuidos.