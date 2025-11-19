Godoy Cruz entra en pausa: la continuidad del Turco Asad se enfría tras la caída a la Primera Nacional

El descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional abrió una serie de interrogantes sobre el rumbo inmediato del club, y uno de los puntos más sensibles es la continuidad de Omar Asad, quien retornó en su tercera etapa para conducir los últimos tres encuentros del torneo.
Aunque el entrenador firmó un vínculo hasta fines de 2026, el contrato incluye una cláusula de rescisión que dejaría abierta la puerta para interrumpir el ciclo antes de tiempo. En el seno de la dirigencia crece la sensación de que el Turco no será quien lidere el proyecto en el ascenso.
En un clima de fuerte hermetismo institucional, Asad mantuvo una reunión con los directivos, pero no se produjo ningún avance significativo. Con las elecciones fijadas para el 13 de diciembre, todo indica que habrá que esperar a que se renueve la conducción para tener una decisión definitiva.
El breve ciclo del Turco dejó tres resultados discretos, el empate en su debut frente a los sanjuanino: 0 a 0 en el clásicofrente a San Martín en el Gambarte. En la segunda presentación cayó ante Atlético Tucumán como visitante 2 a 1 y el 1 a 1 frente a Deportivo Riestra en Mendoza. Pese a ello, el DT manifestó públicamente su intención de continuar, dejando un mensaje cargado de energía y sentido de pertenencia: “Volver no es un objetivo, es una obligación”.
Mientras tanto, el plantel fue licenciado hasta el 9 de diciembre y ya comenzaron a confirmarse las primeras bajas. La salida más resonante es la de Guillermo “Pol” Fernández, quien no pudo consolidarse en su regreso al club y continuará su carrera lejos de Mendoza.
El futuro inmediato de Godoy Cruz dependerá,en gran parte, de quién tome el mando en las próximas elecciones y del proyecto que se trace para volver rápidamente a la máxima categoría del fútbol argentino. Los comicios en la entidad tombina se realizarán a mediados de diciembre.