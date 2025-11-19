Godoy Cruz entra en pausa: la continuidad del Turco Asad se enfría tras la caída a la Primera Nacional

El Turco completó solo tres partidos en su tercera etapa y, pese a tener contrato hasta 2026, la dirigencia analiza su continuidad en medio del recambio institucional en el Tomba.

El Turco Asad dirigió solo tres partidos al Tomba, y los resultados obtenidos no alcanzaron para evitar el descenso.

El descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional abrió una serie de interrogantes sobre el rumbo inmediato del club, y uno de los puntos más sensibles es la continuidad de Omar Asad, quien retornó en su tercera etapa para conducir los últimos tres encuentros del torneo.

Aunque el entrenador firmó un vínculo hasta fines de 2026, el contrato incluye una cláusula de rescisión que dejaría abierta la puerta para interrumpir el ciclo antes de tiempo. En el seno de la dirigencia crece la sensación de que el Turco no será quien lidere el proyecto en el ascenso.

En un clima de fuerte hermetismo institucional, Asad mantuvo una reunión con los directivos, pero no se produjo ningún avance significativo. Con las elecciones fijadas para el 13 de diciembre, todo indica que habrá que esperar a que se renueve la conducción para tener una decisión definitiva.

Omar "Turco" Asad El Turco volvió al banco del Tomba después de 13 años y dirigió solo tres encuentros a Godoy Cruz. Ramiro Gómez. El breve ciclo del Turco dejó tres resultados discretos, el empate en su debut frente a los sanjuanino: 0 a 0 en el clásico frente a San Martín en el Gambarte. En la segunda presentación cayó ante Atlético Tucumán como visitante 2 a 1 y el 1 a 1 frente a Deportivo Riestra en Mendoza. Pese a ello, el DT manifestó públicamente su intención de continuar, dejando un mensaje cargado de energía y sentido de pertenencia: “Volver no es un objetivo, es una obligación”.

POL FERNÁNDEZ Pol Fernández es la primera baja del equipo, continuaría lejos de la Bodega. Gentileza: Prensa Godoy Cruz. Mientras tanto, el plantel fue licenciado hasta el 9 de diciembre y ya comenzaron a confirmarse las primeras bajas. La salida más resonante es la de Guillermo “Pol” Fernández, quien no pudo consolidarse en su regreso al club y continuará su carrera lejos de Mendoza.