Juan Román Riquelme y Carlos Tévez: una relación marcada por la distancia

Boca y Talleres se enfrentan en octavos de final de la Liga Profesional, mientras la histórica conexión entre el presidente Xeneize y el actual DT del conjunto cordobés se mantiene fría y con diferencias.

Román y el Apache fueron compañeros en la Selección Argentina y en Boca, donde compartieron pocos partidos. Siempre hubo respeto, pero también algunos cruces.

La previa del partido entre Boca Juniors y Talleres volvió a poner sobre la mesa un tema que siempre genera curiosidad en el mundo Xeneize, la relación entre el presidente Juan Román Riquelme y Carlos Tevez, hoy entrenador del equipo cordobés. En diálogo con el programa de streaming La Voz en Vivo, el periodista mendocino Leandro “Tato” Aguilera, reconocido por su cobertura de Boca en TyC Sports, explicó los matices de este vínculo que, lejos de los conflictos mediáticos, se mantiene definido por la distancia.

“Era más distante y sigue siendo distante”, aseguró Aguilera, señalando que la relación entre ambos nunca ha sido cercana. El periodista destacó que no se trata de un enfrentamiento, sino de un respeto mutuo y de la falta de contacto habitual: “Ninguno de los dos habla del otro y no hay relación constante”. Esta dinámica, agregó, aporta un “poquito de morbo” a los encuentros en los que Tévez se enfrenta a su antiguo club.

El origen de esta distancia parece estar ligado a las diferencias naturales en sus recorridos dentro del club. Riquelme ha mantenido un perfil institucional y de liderazgo desde su llegada a la conducción deportiva, mientras que Tévez ha transitado un camino más ligado a la cancha, primero como jugador y ahora como entrenador, con un estilo directo y mediático. Según Aguilera, estas diferencias no generan conflicto abierto, pero sí consolidan un vínculo marcado por la formalidad y la prudencia.

El primer regreso de Tévez a La Bombonera como técnico fue en 2022 con Rosario Central, evidenció nuevamente esa dinámica. Bajo la presidencia de Riquelme, el Apache vivió su reencuentro con La Ribera, que meses después se vio marcado por ciertos entredichos en el marco de las elecciones que consolidaron a Riquelme frente a Ibarra y otros candidatos.

En aquel momento, Riquelme se refirió al ex delantero con afecto pero manteniendo la distancia: “Viene a su casa y lo vamos a tratar con cariño y amor. No somos amigos, pero lo quiero mucho”, dijo en ese entonces Román. Esa tarde el Apache fue homenajeado con una plaqueta, que le Chicho Serna.