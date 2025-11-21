21 de noviembre de 2025 - 11:29

Lo ejecutaron de un tiro en el pecho en la puerta de su casa : aseguran que fue un vecino con el que había discutido

El homicidio de un hombre de 40 años se registró esta madrugada en Godoy Cruz. La víctima fue hospitalizada, en "estado crítico" y horas más tarde falleció en el hospital Central.

Por Redacción Policiales

Un hombre de 40 años murió luego de recibir un disparo en la vía pública de Godoy Cruz, en un violento hecho ocurrido pasada la medianoche de este viernes en la intersección de las calles San Carlos y Martín Coronado, confirmaron fuentes policiales.

El alerta ingresó al 911 alrededor de las 00.55, cuando vecinos informaron que una persona había sido herida por arma de fuego. Al llegar al lugar, personal policial entrevistó a un familiar de la víctima, identificado como Juan Carlos Infante (40), quien contó que el hombre había sido trasladado en un vehículo particular al Hospital Central. También mencionó que, durante el día, la pareja del lesionado había tenido conflictos previos con un vecino conocido, señalado como el presunto autor del disparo.

En el Hospital Central, los médicos diagnosticaron una herida de arma de fuego en el tórax inferior lateral izquierdo, con entrada y salida. La víctima fue ingresada de urgencia al quirófano en estado crítico.

Horas más tarde, desde el hospital confirmaron el fallecimiento de Infante debido a la gravedad de las lesiones.

El Ayudante Fiscal de turno, Dr. Quevedo, dispuso la intervención de la UID para avanzar con la investigación y el esclarecimiento del hecho.

