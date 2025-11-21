21 de noviembre de 2025 - 11:43

Encontraron un cuerpo en Santa Cruz e intentan determinar si corresponde a uno de los jubilados desaparecidos

Un cuerpo encontrado en las costas de Santa Cruz está siendo sometido a estudios para determinar si podría corresponder a alguno de los dos jubilados.

Jubilados desaparecidos en Chubut: encontraron un cuerpo en Santa Cruz

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, los dos jubilados que permanecen desaparecidos desde hace más de un mes, continúa en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. En las últimas el hallazgo de un cuerpo activó nuevos operativos.

La Unidad de Investigación trabaja para determinar si los restos corresponden a Kreder o Morales. Por el momento solo se conoce que el cadáver fue recuperado en la costa de la provincia de Santa Cruz.

Jubilados Juana y Pedro
La pareja de jubilados que desapareció hace 12 días en Chubut es intensamente buscada.

Operativo activo

El Ministerio de Seguridad de Chubut, bajo supervisión del ministro Héctor Iturrioz, decidió sostener el operativo de rastrillaje a pesar de exceder el plazo máximo de quince días establecido por protocolo.

El despliegue en campo incluye equipos con capacidad todoterreno (cuatriciclos y vehículos 4×4), complementados con unidades de rastreo aéreo no tripulado (drones). La zona de búsqueda se centra en la franja costera y áreas de difícil acceso. Personal de Fauna e investigadores técnicos del CONICET asisten en las tareas de rastreo y análisis.

Jubilados Juana y Pedro
Lugar donde encontraron la camioneta de los jubilados.

Respecto a las líneas de investigación, el ministro Iturrioz declaró que, ante la ausencia de indicios sólidos de otro tipo de suceso, la hipótesis principal es la desaparición en el entorno marino. “Mi tesitura es que se los tragó el mar”, sostuvo el funcionario.

Instancia judicial

El fiscal Cristian Olazábal es responsable de la investigación judicial. El Ministerio de Seguridad ejecuta todas las medidas de búsqueda y rastrillaje ordenadas por el fiscal.

La familia de los desaparecidos recibe acompañamiento institucional mientras aguarda los resultados de las pericias y la conclusión de los operativos. Cada elemento hallado en la costa es remitido de inmediato para el análisis correspondiente, manteniendo la prioridad en la identificación de los restos encontrados.

