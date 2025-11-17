17 de noviembre de 2025 - 08:39

Alerta roja por vientos de hasta 140 km/h: zonas alcanzadas con suspensión de clases y colectivos

El pronóstico del tiempo anticipa un fenómeno de fuertes ráfagas que complica las actividades cotidianas en una buena parte del país.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Varias zonas del sur de Argentina están este lunes 17 de noviembre bajo alerta roja y naranja por fuertes vientos.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h, las mayores intensidades se esperan cerca el mediodía", indicó el SMN en su alerta roja para hoy, en horas del mediodía.

De hecho, el servicio de transporte público quedó suspendido en Comodoro Rivadavia durante toda la jornada de este lunes, al igual que el dictado de clases presenciales en cuatro regiones y la atención en organismos públicos, según el medio ADN Sur.

El Ministerio de Educación de Chubut comunicó que suspendió las clases en los colegios de cuatro regiones (Regiones I, III, V y VI) ante la previsión de “vientos huracanados”. Con la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, equipos directivos y personal auxiliar. A modo referencial, las cabeceras de estas regiones son Las Golondrinas (Región I), Esquel (Región III), Sarmiento (Región V) y Comodoro Rivadavia (Región VI).

Por su parte, las Regiones II y IV, cuyas cabeceras son Puerto Madryn y Trelew, desarrollarán sus actividades de manera habitual, al no encontrarse en zonas alcanzadas por los niveles de alerta que requieren medidas excepcionales.

Respecto a las demás alertas por fuertes vientos, la naranja afecta al resto de Chubut y Santa Cruz, con vientos del oeste entre 60 y 80 km/h y ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

En cuanto a la alerta amarilla, llega al este de Mártires, este de Telsen, Gaiman, meseta de Biedma, meseta de Florentino Ameghino y meseta de Rawson, previstas para la mañana y la tarde del lunes. En estas zonas, los vientos del sector oeste oscilarán entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Recomendaciones por alerta roja por vientos en Chubut y vías de contacto

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut recomendó permanecer en el hogar durante los momentos de mayor intensidad del viento; asegurar chapas, estructuras y objetos sueltos; evitar circular salvo necesidad urgente; mantenerse informado a través de medios oficiales; y extremar la precaución en rutas.

En la zona cordillerana rige además la prohibición de uso de fuego por riesgo de emergencia ígnea.

Ante situaciones de riesgo, los organismos provinciales recuerdan los siguientes números de emergencia: 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y la línea gratuita de Protección Ciudadana 0800 666 2447.

