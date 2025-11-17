17 de noviembre de 2025 - 11:00

El pintoresco pueblito de Brasil con casas coloniales: un lugar vibrante de arte, playa y buena energía

Entre casitas coloniales, playas cálidas y arte por todos lados, este pueblo en Brasil es uno de los destinos más vibrantes y fotogénicos de Bahía.

Por Andrés Aguilera

En la costa sur de Bahía, el colorido pueblo de Arraial d’Ajuda combina historia, playas cálidas y una energía cultural que enamora. Sus calles adoquinadas, sus casas coloniales pintadas a mano y su ambiente bohemio lo convierten en uno de los destinos más lindos del nordeste. Descubrí más en esta guía de pueblos con encanto en Brasil.

Calles coloniales y ambiente artístico

El corazón del pueblo es la Rua do Mucugê, considerada una de las calles más encantadoras de Brasil. De noche, las luces cálidas iluminan galerías, ferias de artesanos y bares pequeños donde suena música en vivo.

Las casas coloniales, recuperadas y decoradas con colores intensos, le dan a Arraial ese aire pintoresco que atrae a viajeros en busca de estilo, cultura y buena energía.

Playas cálidas y mar transparente

El mar de Arraial d’Ajuda es ideal para quienes buscan aguas tranquilas y cálidas. Las playas más conocidas son Mucugê, Pitinga y Parracho, todas con paradores, sombrillas y variedad gastronómica frente al mar.

En marea baja se forman piscinas naturales perfectas para nadar, hacer snorkel o simplemente relajarse con el agua a la cintura. Los acantilados rojizos que rodean la región crean un contraste único con el azul del océano.

Gastronomía y vida nocturna suave

Arraial es famoso por su combinación de cocina bahiana, gastronomía internacional y bares con espíritu artístico. Moquecas, tapiocas, jugos naturales y tragos tropicales se disfrutan en patios coloniales iluminados con velas.

La vida nocturna es animada pero tranquila: música, ferias de diseño independiente y espectáculos callejeros forman parte del paisaje nocturno sin llegar al ruido excesivo.

Cómo llegar y dónde alojarse

Desde el aeropuerto de Porto Seguro, Arraial d’Ajuda está a solo 45 minutos, incluyendo un breve cruce en balsa sobre el río Buranhém. Es un acceso rápido y pintoresco que marca el inicio del cambio de ambiente.

El pueblo ofrece posadas boutique, hostales bohemios y hoteles frente al mar. Muchas opciones están rodeadas de vegetación tropical y mantienen la estética colonial original.

Checklist para tu viaje

  • Ambiente: bohemio, artístico y lleno de color.
  • Playas: Mucugê, Pitinga y Parracho.
  • Imperdible: Rua do Mucugê y sus ferias artesanales.
  • Acceso: desde Porto Seguro + cruce en balsa.
  • Gastronomía: moqueca, tapioca y tragos tropicales.
