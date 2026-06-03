Conmoción en Brasil: una mujer murió tras caer por las escaleras mientras bajaba de un avión

El pasado viernes, una mujer sufrió una fuerte caída mientras desembarcaba en el Aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, Brasil y falleció debido al impacto. Testigos del momento relataron lo sucedido y expresaron su conmoción por el hecho.

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Según informaron medios locales, la mujer identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro iba a bordo del vuelo LA3785 de la aerolínea LATAM, que cubría la ruta entre Ribeirão Preto y San Pablo . Al desembarcar, planificaba tomar otro avión con destino a Cuiabá, para acudir al festejo de cumpleaños de su hija.

Según confirmaron testigos, la mujer de 72 resbaló mientras bajaba los últimos escalones e impactó violentamente contra el asfalto de la pista de aterrizaje. La mujer fue trasladada a la Unidad de Urgencias de Jabaquara , con una hemorragia craneal.

Datos relevados por el medio O Globo indican que la pasajera permaneció internada dos días en estado crítico y falleció el 31 de mayo. La Secretaría de Seguridad Pública de Brasil informó que el caso fue caratulado como "muerte accidental" y se iniciará la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.

Desde la aerolínea, lanzaron un comunicado sobre lo sucedido. "LATAM lamenta profundamente el fallecimiento de la pasajera y expresa sus condolencias a su familia", señalaron.

"LATAM subraya que la compañía sigue todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y reitera que adopta todas las medidas de seguridad técnicas y operativas posibles para garantizar un viaje seguro para todos", señalaron.

Familiares y testigos expresaron su dolor

Tras la tragedia, su hija, Raquel Fávaro, le dedicó un desgarrador posteo en sus redes sociales. "No sé si logré devolver todo el amor que recibí, pero gracias, mamá. Siempre te amaré".

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Por otro lado, el influencer brasilero Júlio Mamute, conocido en redes sociales como Mamuntinho, reveló que fue testigo del hecho y se mostró consternado ante el fallecimiento de la mujer. "Sigo conmocionado por lo que pasó, nunca lo olvidaré, les pido oraciones por la familia, eso es lo único que importa ahora".

Asimismo, lanzó una advertencia tras la tragedia. "Ten cuidado con estas escaleras, por favor. Tales muertes pueden evitarse".