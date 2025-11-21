21 de noviembre de 2025 - 10:26

Iba en bici, se le atravesó "un perro negro", cayó y murió: tenía 60 años

Ocurrió en Malargüe. Pese las maniobras de RPC que realizó personal de SEC, la mujer perdió la vida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Imagen ilustrativa. Archivo. 

Una ciclista de 60 años perdió la vida en Malargüe, cuando un perro se le cruzó en el camino y le hizo perder el equilibrio y caer al asfalto, donde sufrió una fatal descompensación.

El trágico accidente fue reportado ayer a las 17.35 por vecinos que residen en las cercanías de Los Choiqueros y Martín Zapata, del departamento del Sur provincial, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según el informe oficial, una mujer identificada como S.D., el siniestro ocurrió cuando la mujer circulaba sola en bicicleta por calle Los Choiqueros de sur a norte.

Tras pasar la intersección con Martín Zapata, un perro de pelaje negro se habría cruzado desde el oeste hacia el este, provocando que la mujer perdiera el dominio del rodado y cayera sobre el asfalto.

Al lugar arribó personal del SEC que le realizó maniobras de RCP y luego confirmó su fallecimiento por paro cardiorrespiratorio.

