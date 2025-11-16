Dos autos chocaron en el nudo vial: el semáforo no funcionaba

El fuerte choque ocurrió en Costanera y Vicente Zapata, justo en la entrada a Ciudad de Mendoza. Los conductores resultaron heridos.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en el nudo vial que conecta Costanera con Vicente Zapata, en el límite entre Ciudad y Guaymallén. En la zona, los semáforos no estaban operativos.

En ese contexto, una Ford EcoSport y un Fiat rojo que iba por Vicente Zapata colisionaron de lleno. Según las primeras versiones, había un policía en la zona pero no estaba controlando el tránsito sino realizando tareas de seguridad.