Perdieron el control de su auto en el Corredor del Oeste y terminaron en el descampado

El siniestro ocurrió a la altura de Palmares Valley. La conductora y su acompañante sufrieron heridas de extrema gravedad.

Un accidente vial dejó a dos mujeres heridas ocurrió en la madrugada del jueves en el Corredor del Oeste, a la altura de Palmares Valley en Luján de Cuyo, cuando un Chevrolet Corsa en el que viajaban se desplazaba de sur a norte y perdió el control por motivos que aún se investigan.

image El accidente dejó a la conductora y su acompañante con heridas de extrema gravedad. La conductora, identificada como A.C., de 18 años, y su acompañante, N.Q.C., de 24, fueron asistidas en el lugar alrededor de las 2.30 por personal de la Comisaría 30 y del Servicio de Emergencias Coordinado antes de ser trasladadas al Hospital Central, donde ambas quedaron internadas con diagnósticos de extrema gravedad.