Perdieron el control de su auto en el Corredor del Oeste y terminaron en el descampado

El siniestro ocurrió a la altura de Palmares Valley. La conductora y su acompañante sufrieron heridas de extrema gravedad.

El accidente dejó a la conductora y su acompañante con heridas de extrema gravedad.

La conductora, identificada como A.C., de 18 años, y su acompañante, N.Q.C., de 24, fueron asistidas en el lugar alrededor de las 2.30 por personal de la Comisaría 30 y del Servicio de Emergencias Coordinado antes de ser trasladadas al Hospital Central, donde ambas quedaron internadas con diagnósticos de extrema gravedad.

Los detalles del accidente

Se detalló que la conductora presentaba fractura de costilla con perforación de pulmón, una lesión que demandó ingreso inmediato a quirófano debido al riesgo vital que implicaba. La acompañante, en cambio, sufrió politraumatismos severos junto a un traumatismo encefalocraneano grave, por lo que quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva bajo monitoreo constante.

