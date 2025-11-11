11 de noviembre de 2025 - 22:58

Fatal accidente en Misiones: conocido empresario volcó en su Porsche, que fue consumido por las llamas

El hombre de Oberá manejaba por una ruta provincial cuando despistó con su auto. Acto seguido, el rodado se prendió fuego y se imposibilitó su rescate.

Empresario obereño falleció en un siniestro fatal de Mártires, Misiones.

Redacción Policiales

Un accidente sobre la Ruta Provincial Nº 103, en Misiones, terminó con la muerte del empresario obereño Oscar Hugo Garay. Todo ocurrió a la altura del municipio de Mártires, en un tramo ubicado a unos 3 km del arroyo Mártires, sobre la traza Oberá–Santa Ana.

Garay, de 80 años, es conocido en el sector del transporte de cargas y propietario de estaciones de servicio en Oberá. El hombre perdió la vida luego de despistar y volcar su vehículo, un Porsche Cayenne que posteriormente se incendió por completo.

De acuerdo a lo reportado por el medio local El Territorio, el siniestro ocurrió hoy alrededor de las 10.30. Según las primeras pericias, el conductor habría perdido el control del rodado por causas aún no determinadas. Esto provocó que el auto saliera de la calzada, volcara y quedara con las ruedas hacia arriba. En cuestión de segundos, el Porsche fue consumido por el fuego.

Testigos del hecho relataron que un vecino intentó auxiliar al conductor, pero el rápido avance de las llamas impidió cualquier posibilidad de rescate. Cuando llegaron los bomberos y la policía, el interior del vehículo ya estaba completamente tomado por el fuego.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría de Mártires, dependiente de la Unidad Regional II, junto con personal de Bomberos de Oberá y Santa Ana, quienes lograron extinguir el incendio. Luego, confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro del habitáculo.

Oscar Hugo Garay, de 80 años, falleció en un accidente vial.

La identidad de la víctima fue determinada a partir de la patente del auto y confirmada por familiares presentes en el lugar. En paralelo, peritos de la División Criminalística de Oberá realizaron las tareas ordenadas por el Juzgado de Instrucción interviniente, que más tarde autorizó la entrega del cuerpo para el velatorio y posterior inhumación.

Hasta el momento, las causas del despiste permanecen bajo investigación.

