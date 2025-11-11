Caos en Liniers: una formación del Tren Sarmiento descarriló y dejó 20 pasajeros heridos

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a pocos metros de la estación Liniers y dejó un saldo de 20 heridos, lo que generó una gran movilización de personal de emergencia en la zona. El hecho obligó a suspender parte del servicio y a evacuar de inmediato a todos los pasajeros.
Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el accidente ocurrió cerca de las 15.50 cuando una formación que se dirigía desde Moreno hacia Once se descalzó en su paso por Liniers. A raíz del incidente, el servicio solo funciona entre las estaciones Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal porteña.
“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers”, indicaron las fuentes consultadas por NA.
Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.
20 personas resultaron heridas con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.
Además, se interrumpió la energía de las vías para el trabajo de las autoridades.
Así quedó el interior del Tren Sarmiento
Diversas imágenes y videos comenzaron a circular en redes sociales, donde se muestra a la formación desarmada en una de sus uniones. El Sistema de Atención Médica de Emergencia ya trasladó a las personas lesionadas y fueron observadas por el equipo médico. Ninguno corre riesgo mayores.