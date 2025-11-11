Caos en Liniers: una formación del Tren Sarmiento descarriló y dejó 20 pasajeros heridos

El hecho obligó a suspender parte del servicio, aunque hace algunos minutos las autoridades informaron que se reanuda el recorrido con demoras y cancelaciones -sin parar en Liniers-.

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a pocos metros de la estación Liniers y dejó un saldo de 20 heridos, lo que generó una gran movilización de personal de emergencia en la zona. El hecho obligó a suspender parte del servicio y a evacuar de inmediato a todos los pasajeros.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el accidente ocurrió cerca de las 15.50 cuando una formación que se dirigía desde Moreno hacia Once se descalzó en su paso por Liniers. A raíz del incidente, el servicio solo funciona entre las estaciones Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal porteña.

El servicio se reanuda en su recorrido completo con demoras y cancelaciones, sin parar en #Liniers, tras descalce de formación. — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) November 11, 2025 "A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers", indicaron las fuentes consultadas por NA.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

Por el descarrilamiento de una formación en Liniers — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 11, 2025 20 personas resultaron heridas con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.