Es oficial: la Justicia federal investigará el triple femicidio de Florencio Varela y la trama narco

Argentina busca respuestas concretas del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La competencia fue aceptada en las últimas horas por el juez Jorge Rodríguez junto al secretario Ignacio Calvi.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas en Florencia Varela.

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela que paralizó al país, vinculada a una red narco internacional, pasará oficialmente a manos de la Justicia federal, según informó Infobae. Los argentinos exigen respuestas concretas por la “tortura y asesinato” de Brenda, Morena y Lara.

El juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, aceptó la competencia junto al secretario Ignacio Calvi, tras el cierre de la investigación inicial llevada adelante por la UFI de Homicidios de La Matanza.

La medida, firmada en las últimas horas, implica que el fuero federal asumirá la investigación completa del crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en el marco de una presunta disputa narco. Según se informó, Rodríguez solicitó el expediente completo, el material secuestrado y detalles sobre posibles intervenciones telefónicas activas.

Además, Calvi inició reuniones de coordinaciones con los fiscales provinciales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli para garantizar una transición “ordenada y conjunta” entre ambas jurisdicciones.

El magistrado decidió mantener bajo su órbita la totalidad del expediente, que tiene 11 detenidos y tres prófugos, sin dividir la causa entre el fuero federal y provincial. Los delitos imputados son privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado.