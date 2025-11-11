11 de noviembre de 2025 - 19:56

Es oficial: la Justicia federal investigará el triple femicidio de Florencio Varela y la trama narco

Argentina busca respuestas concretas del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La competencia fue aceptada en las últimas horas por el juez Jorge Rodríguez junto al secretario Ignacio Calvi.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas en Florencia Varela.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas en Florencia Varela.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela que paralizó al país, vinculada a una red narco internacional, pasará oficialmente a manos de la Justicia federal, según informó Infobae. Los argentinos exigen respuestas concretas por la “tortura y asesinato” de Brenda, Morena y Lara.

Leé además

Débora viajó a Necochea para “limar asperezas” con su pareja; los investigadores hallaron su carpa con manchas de sangre a tres kilómetros del cuerpo.

Quién es Ángel Gutiérrez, el acusado por el femicidio de Débora Bulacio tras una pelea en un camping

Por Redacción Policiales
Incendio en la Cuarta Sección. Imagen ilustrativa / Los Andes

Un enfrentamiento entre indigentes desencadenó un incendio en una vivienda deshabitada en Ciudad

Por Redacción Policiales

El juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, aceptó la competencia junto al secretario Ignacio Calvi, tras el cierre de la investigación inicial llevada adelante por la UFI de Homicidios de La Matanza.

La medida, firmada en las últimas horas, implica que el fuero federal asumirá la investigación completa del crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en el marco de una presunta disputa narco. Según se informó, Rodríguez solicitó el expediente completo, el material secuestrado y detalles sobre posibles intervenciones telefónicas activas.

Además, Calvi inició reuniones de coordinaciones con los fiscales provinciales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli para garantizar una transición “ordenada y conjunta” entre ambas jurisdicciones.

El magistrado decidió mantener bajo su órbita la totalidad del expediente, que tiene 11 detenidos y tres prófugos, sin dividir la causa entre el fuero federal y provincial. Los delitos imputados son privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado.

Con esta decisión, la Justicia federal podrá profundizar la línea de investigación sobre la estructura narco transnacional vinculada a los asesinatos, que apunta al presunto líder conocido como “el Abuelo”, supuesto jefe de una organización dealer con base en el Bajo Flores.

Todavía falta capturar a tres sospechosos peruanos: Alex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, quien es tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, detemodp em Perú y a la espera de extradición.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers.

Caos en Liniers: una formación del Tren Sarmiento descarriló y dejó 20 pasajeros heridos

Por Redacción Policiales
Débora Bulacio Del Valle, la víctima de 39 años.

Encontraron muerta a Débora Bulacio, la mujer que era buscada en Necochea: hay un detenido

Por Redacción Policiales
El operativo realizado por personal policial. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Prohibición para salir de país para el presunto falso médico chileno detenido junto a su mujer

Por Oscar Guillén
El debate se realiza de forma presencial en el nuevo Polo Judicial. Foto: Archivo Los Andes. 

Piden 18 años de cárcel para el maestro de Kung Fu acusado de abuso sexual de 5 alumnos

Por Redacción Policiales