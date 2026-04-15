15 de abril de 2026 - 16:06

Insólito: hicieron un operativo antidroga y en el patio de la detenida encontraron un lobo blanco

La Policía Bonaerense detuvo a una mujer acusada de narcomenudeo y encontró en su vivienda una cachorra de lobo blanco, especie no nativa del país.

Allanaron a una presunta dealer en Florencio Varela y hallaron un lobo blanco en su casa.

Allanaron a una presunta dealer en Florencio Varela y hallaron un lobo blanco en su casa.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo policial por narcomenudeo en Florencio Varela derivó en un hallazgo inusual: en el patio de una vivienda allanada, los agentes encontraron un lobo blanco atado, una especie no autóctona del país.

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La intervención fue realizada por la Policía Bonaerense, a través de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, tras una orden judicial emitida por la UFI N°20 de Quilmes. El procedimiento apuntaba a desarticular un presunto punto de venta de droga en el barrio Don José.

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Como resultado, fue detenida Teresa Barboza de González, de 61 años, conocida como “La Paraguaya”, junto a otro sospechoso. En el lugar, los efectivos secuestraron 929 gramos de marihuana y una balanza de precisión, elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Un hallazgo inesperado: un lobo blanco en cautiverio

Durante la inspección del inmueble, los investigadores detectaron un animal atado en el patio que no correspondía a una mascota convencional. Tras la intervención de especialistas, se confirmó que se trataba de una hembra de canis lupus (lobo) de aproximadamente tres meses, que se encontraba atada a un caño de PVC.

Operativo antidroga en Florencio Varela
Operativo antidroga en Florencio Varela.

Operativo antidroga en Florencio Varela.

El descubrimiento motivó la apertura de una nueva causa por presunta violación a la Ley 22.421 de fauna silvestre, ya que la especie no es originaria de Argentina ni puede ser mantenida en cautiverio sin autorización. Según fuentes del caso, la cachorra se encuentra actualmente bajo resguardo y atención de personal especializado, mientras se define su destino.

Investigación en curso y situación de la imputada

La mujer detenida no registra antecedentes recientes en el fuero federal, aunque figura como beneficiaria de programas sociales. Además, se encontraba inscripta en actividades vinculadas a servicios sociales.

Allanaron a una presunta dealer en Florencio Varela y hallaron un lobo blanco en su casa
Allanaron a una presunta dealer en Florencio Varela y hallaron un lobo blanco en su casa.

Allanaron a una presunta dealer en Florencio Varela y hallaron un lobo blanco en su casa.

Las autoridades buscan determinar el origen del animal, un aspecto que aún no fue esclarecido y que agrega un componente atípico a la investigación.

El caso continúa bajo análisis judicial, con dos líneas principales: la causa por tráfico de estupefacientes y la vinculada a la tenencia ilegal de fauna silvestre, en un episodio que generó sorpresa incluso entre los investigadores.

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