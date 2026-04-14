14 de abril de 2026 - 19:29

Caso Ángel López: un informe escolar advirtió "cuál era su estado de ánimo" antes de mudarse con su madre

Una docente del Jardín de Infantes, quien tuvo al niño como alumno durante 2025, reveló cómo se sentía el menor ante de mudarse con Mariela Altamirano, su madre.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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El documento, elaborado por su maestra de jardín, describe cambios notorios en su comportamiento en las semanas previas al traslado y podría convertirse en una prueba clave dentro de la investigación.

Qué reveló el escrito

El escrito fue realizado por Sandra Jaramillo, docente del Jardín de Infantes N° 413, quien tuvo a Ángel como alumno durante 2025 y comenzó a ver modificaciones en su actitud en noviembre, cuando se enteró de que debía cambiar de institución.

“Ángel siempre ingresaba con una sonrisa al jardín y daba unos abrazos que te alegraban el día”, relata en el documento, según el medio ADN Sur.

El escrito es claro respecto a fechas y momentos: “El 7 de noviembre, previo a su retiro de la institución, se lo observó exaltado, mostrándose enojado, gritando, angustiado”.

En este escenario, expuso el ejemplo de que no quería dibujar: “Demuestra agrado por pintar con crayones, témpera, lápices de colores, hace un amplio uso de los diferentes colores que se le ofrecen. Le agrada dibujar a su familia ‘mamá, papá y mí’”.

La relación entre los padres

Otro punto que se destaca en el documento es acerca de la relación entre Luis López, padre de Ángel, y Lorena, su madrastra: “Siempre estuvieron presentes en todas las actividades a las que se los convocaba, siempre a horario para su ingreso y retiro del jardín. Él corría a abrazarlos cuando los veía llegar”.

“También tenía mucho amor por sus hermanas (por las hijas de Lorena); las mencionaba con un apodo, algo así como nena, miau y guau. Era un niño muy feliz con su familia”, sumó.

Este informe fue redactado tiempo atrás y se decidió incorporarlo a la investigación debido a que se trataría de una prueba importante en el que se refuerza que la Justicia no escuchó a Ángel.

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