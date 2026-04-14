Caso Ángel López: un informe escolar advirtió "cuál era su estado de ánimo" antes de mudarse con su madre

Un informe escolar incorporado a la investigación por el crimen de Ángel López , el niño de cuatro años fallecido el 6 de abril en Comodoro Rivadavia , reveló que presentaba signos de “angustia y enojo” poco antes de mudarse con su madre Mariela Altamirano, luego de que la Justicia le otorgara la tenencia.

Video: el deplorable estado de la casa donde vivía Ángel López junto a su madre biológica

El documento, elaborado por su maestra de jardín, describe cambios notorios en su comportamiento en las semanas previas al traslado y podría convertirse en una prueba clave dentro de la investigación.

El escrito fue realizado por Sandra Jaramillo, docente del Jardín de Infantes N° 413, quien tuvo a Ángel como alumno durante 2025 y comenzó a ver modificaciones en su actitud en noviembre, cuando se enteró de que debía cambiar de institución.

“Ángel siempre ingresaba con una sonrisa al jardín y daba unos abrazos que te alegraban el día” , relata en el documento, según el medio ADN Sur.

El escrito es claro respecto a fechas y momentos: “El 7 de noviembre, previo a su retiro de la institución, se lo observó exaltado, mostrándose enojado, gritando, angustiado” .

En este escenario, expuso el ejemplo de que no quería dibujar: “Demuestra agrado por pintar con crayones, témpera, lápices de colores, hace un amplio uso de los diferentes colores que se le ofrecen. Le agrada dibujar a su familia ‘mamá, papá y mí’”.

La relación entre los padres

Otro punto que se destaca en el documento es acerca de la relación entre Luis López, padre de Ángel, y Lorena, su madrastra: “Siempre estuvieron presentes en todas las actividades a las que se los convocaba, siempre a horario para su ingreso y retiro del jardín. Él corría a abrazarlos cuando los veía llegar”.

“También tenía mucho amor por sus hermanas (por las hijas de Lorena); las mencionaba con un apodo, algo así como nena, miau y guau. Era un niño muy feliz con su familia”, sumó.

Este informe fue redactado tiempo atrás y se decidió incorporarlo a la investigación debido a que se trataría de una prueba importante en el que se refuerza que la Justicia no escuchó a Ángel.