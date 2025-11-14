Murió un ciclista de 71 años tras ser atropellado en San Rafael

El accidente se produjo anoche en Salto de las Rosas. La víctima, de 71 años falleció esta mañana.

Así quedó la bicicleta en la que se desplazaba la víctima. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Un hombre de 71 años murió esta mañana en San Rafael tras ser hospitalizado, luego de que un automovilista, que pasó a un colectivo estacionado, impactara a la bicicleta en la que se desplazaba la víctima.

El siniestro vial ocurrió ayer a las 21.20, cuando el conductor de un Renault 11, identificado como A.A.R., de 34 años, circulaba por calle Corvalán de oeste a este y, al intentar sobrepasar a un colectivo detenido al costado de la ruta, impactó a un ciclista de 71 años cuya identidad no fue informada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Minutos más tarde llegó al lugar del accidente una ambulancia de SEC y el médico le diagnosticó al ciclista estado semiinconsciente, fractura de brazo inferior izquierdo y fractura expuesta en mano izquierda, siendo trasladado de urgencia al nosocomio local para cirugía.

En tanto, el conductor del auto presentó traumatismos varios y traumatismo encefálico-craneano, siendo asistido y dado de alta, para luego ser trasladado al hospital.