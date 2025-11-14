14 de noviembre de 2025 - 11:05

Murió un ciclista de 71 años tras ser atropellado en San Rafael

El accidente se produjo anoche en Salto de las Rosas. La víctima, de 71 años falleció esta mañana.

Así quedó la bicicleta en la que se desplazaba la víctima. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Así quedó la bicicleta en la que se desplazaba la víctima. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 71 años murió esta mañana en San Rafael tras ser hospitalizado, luego de que un automovilista, que pasó a un colectivo estacionado, impactara a la bicicleta en la que se desplazaba la víctima.

Leé además

Accidente en Godoy Cruz entre un colectivo y una autobomba 

Fuerte choque en Godoy Cruz: un colectivo impactó contra una autobomba y hay dos heridos

Por Redacción Policiales
Los cuerpos sin vida de una mujer de 87 años y su hijo de 61 fueron hallados este martes en una vivienda de Toledo, España.

Encontraron muertos a una mujer discapacitada y a su hijo: creen que él tuvo un accidente y ella murió después

Por Redacción Mundo

El siniestro vial ocurrió ayer a las 21.20, cuando el conductor de un Renault 11, identificado como A.A.R., de 34 años, circulaba por calle Corvalán de oeste a este y, al intentar sobrepasar a un colectivo detenido al costado de la ruta, impactó a un ciclista de 71 años cuya identidad no fue informada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

a1a4d784-6e14-43df-9b50-899948142b42

Minutos más tarde llegó al lugar del accidente una ambulancia de SEC y el médico le diagnosticó al ciclista estado semiinconsciente, fractura de brazo inferior izquierdo y fractura expuesta en mano izquierda, siendo trasladado de urgencia al nosocomio local para cirugía.

En tanto, el conductor del auto presentó traumatismos varios y traumatismo encefálico-craneano, siendo asistido y dado de alta, para luego ser trasladado al hospital.

Oficialmente se informó que esta mañana, a las 8.40 personal del hospital constató el fallecimiento de ciclista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Empresario obereño falleció en un siniestro fatal de Mártires, Misiones.

Fatal accidente en Misiones: conocido empresario volcó en su Porsche, que fue consumido por las llamas

Por Redacción Policiales
Un motociclista falleció tras un choque en Tunuyán  - Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti

Trágico accidente en Tunuyán: un motociclista murió tras chocar contra una camioneta

Por Redacción Policiales
Manejaba en ojotas, perdió el control y atropelló a tres mujeres en Lanús.

Un hombre que manejaba en ojotas perdió el control de su auto y atropelló a tres mujeres en Lanús

Por Redacción Policiales
En Peugeot 207 volcó en La Paz y falleció su conductor.

Accidente fatal en La Paz tras un vuelco en la ruta 7

Por Redacción Policiales