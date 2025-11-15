Motociclista perdió el control de su vehículo bajo la lluvia y murió en San Rafael

Un motociclista falleció tras un accidente vial en solitario mientras manejaba bajo la lluvia en Villa Atuel, en el departamento San Rafael. El hecho fue registrado a las 16 horas de este sábado y reportado por la Comisaría 26ª de General Alvear.
El siniestro, en el que no intervinieron terceros, ocurrió en Villa Atuel, cuando el conductor perdió el dominio de la motocicleta Motomel 200 cc.
Un motociclista falleció tras un accidente vial en solitario mientras manejaba bajo la lluvia en Villa Atuel, en el departamento San Rafael. El hecho fue registrado a las 16 horas de este sábado y reportado por la Comisaría 26ª de General Alvear.
La víctima fatal es el conductor G.F., de 49 años, quien viajaba acompañado por C.S., de 57 años. Ambos circulaban en una motocicleta Motomel 200 cc por la Calle Apague en Villa Atuel.
Según la reseña del hecho, el siniestro ocurrió mientras la pareja se desplazaba por la zona bajo condiciones de lluvia. En ese momento, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó que ambos cayeran a la calzada. Se especificó que el accidente se produjo sin la intervención de terceros vehículos.
Tras la caída, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y trasladó a los dos ocupantes al nosocomio local. El conductor, identificado en el informe como Fernández, ingresó al hospital en grave estado y, lamentablemente, falleció poco después de su ingreso.