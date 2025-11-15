Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpable a César Sena y a sus padres por el femicidio

El jurado volvió a reunirse este sábado a las 8 y después de las 15 emitieron su veredicto contra el clan Sena. Solo un imputado fue absuelto.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entró en su etapa final, tras 13 jornadas de debate. Finalmente el veredicto se dio a conocer este sábado por la tarde, donde el jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio ocurrido en Chaco.

El jurado popular, reunido en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, confirmó una decisión unánime en los siete casos analizados, declarando culpables a seis imputados y resolviendo la absolución de una de las acusadas, Griselda Reynoso.

El eje central del caso recayó sobre César Mario Alejandro Sena, quien fue declarado culpable de forma unánime como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, tal como había solicitado la acusación. Su responsabilidad como autor fue la base sobre la que se evaluaron las demás participaciones.

El jurado también encontró culpables a los otros dos principales imputados, los padres de César, en carácter de partícipes primarios del mismo delito. Marcela Verónica Acuña fue declarada culpable como partícipe primario del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Mientras que Emerenciano Sena fue hallado culpable como partícipe primario del mismo delito. Ambos veredictos fueron unánimes.

En lo que respecta a los encubrimientos, el veredicto avanzó declarando culpables a tres personas. José Gustavo Obregón fue declarado culpable de encubrimiento agravado. Su rol había sido clave durante la investigación preliminar y en la reconstrucción del recorrido hacia el río Tragadero.