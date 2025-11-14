14 de noviembre de 2025 - 09:57

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano dio sus últimas palabras antes del veredicto pero César no

Hoy se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia por parte del jurado popular y luego, en los próximos días, se desarrollará la audiencia de cesura para conocer las penas.

Revelan cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, dieron sus últimas palabras en el juicio antes del veredicto por parte del jurado popular y allí ratificaron su inocencia, mientras que su hijo César se mantuvo, una vez más, en silencio.

Aunque se esperaba que el debate iba a concluir a fines de noviembre, el mismo se adelantó y hoy se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia por parte del jurado popular y luego, en los próximos días, se desarrollará la audiencia de cesura para conocer las penas.

En principio este viernes, la jueza Dolly Fernández abrirá la jornada indicándole al jurado las últimas instrucciones, en la cual dará a conocer un resumen de los hechos y les volverá a explicar las diferentes alternativas de veredicto.

Cuando ese momento finalice, el jurado pasará a una sala contigua para debatir, no por más de dos horas, y luego dará a conocer cuál será el futuro procesal de cada uno de los siete imputados.

En la jornada del jueves todas las partes dictaron sus alegatos finales y allí, tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los acusados sean encontrados culpables.

Mientras que los defensores de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González solicitaron que sean cautelosos y revisen la responsabilidad de cada uno.

