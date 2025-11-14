Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano dio sus últimas palabras antes del veredicto pero César no

Hoy se conocerá el veredicto de culpabilidad o inocencia por parte del jurado popular y luego, en los próximos días, se desarrollará la audiencia de cesura para conocer las penas.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, dieron sus últimas palabras en el juicio antes del veredicto por parte del jurado popular y allí ratificaron su inocencia, mientras que su hijo César se mantuvo, una vez más, en silencio.

Aunque se esperaba que el debate iba a concluir a fines de noviembre, el mismo se adelantó

En principio este viernes, la jueza Dolly Fernández abrirá la jornada indicándole al jurado las últimas instrucciones, en la cual dará a conocer un resumen de los hechos y les volverá a explicar las diferentes alternativas de veredicto.

Cuando ese momento finalice, el jurado pasará a una sala contigua para debatir, no por más de dos horas, y luego dará a conocer cuál será el futuro procesal de cada uno de los siete imputados.

En la jornada del jueves todas las partes dictaron sus alegatos finales y allí, tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los acusados sean encontrados culpables.