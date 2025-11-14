Motochorros intentaron robarle a una turista rusa, ella se resistió y fueron detenidos

Una turista rusa de 33 años fue víctima el pasado domingo por la tarde de un violento intento de robo por parte de motochorros en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo .

La mujer esperaba la luz verde del semáforo con su bicicleta cuando dos delincuentes en moto se abalanzaron sobre ella para arrebatarle el teléfono celular . El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona.

En las imágenes se observa el momento en que uno de los motochorros se baja del rodado y forcejea con la víctima, que, lejos de ceder, se aferra al ladrón pese a los golpes. Su resistencia y los gritos alertaron rápidamente a los vecinos, quienes corrieron a asistirla. Entre varias personas lograron reducir al asaltante hasta la llegada del personal policial.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B arribaron minutos después y detuvieron al joven de 26 años que había participado del robo. En tanto, e l conductor de la motocicleta huyó a toda velocidad al advertir la presencia policial, lo que activó un operativo de búsqueda por parte del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Las cámaras del CMU registraron el recorrido del prófugo hasta un domicilio en el pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo, donde dejó estacionada la moto, una Honda XR. Con esta información, el fiscal Anselmo Daniel Castelli, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional 57, ordenó el secuestro del vehículo y solicitó el allanamiento del conventillo donde ingresó el sospechoso.

Durante el procedimiento, el conductor fue demorado y su identidad confirmada por la División Análisis de Imágenes, que comparó las filmaciones del ataque con las registradas por el CMU.

En el allanamiento se incautaron diez teléfonos celulares, cuatro cascos, una llave de ignición, documentación de la moto y el calzado utilizado por el motochorro el día del hecho. Aunque el joven fue demorado, el juzgado no dispuso su detención formal en ese momento.

La investigación continúa con ambos implicados a disposición de la Justicia, mientras los elementos secuestrados son analizados para determinar si están vinculados a otros delitos cometidos en la ciudad.