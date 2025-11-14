Detuvieron a un arrebatador mendocino que "emigró" a San Juan para seguir trabajando

La Policía de la vecina provincia le atribuye varios robos en distintas zonas del Gran San Juan.

La policía de San Juan detuvo a un hombre de 38 años, identificado como López, acusado de perpetrar robos bajo la modalidad de arrebato en distintas zonas del Gran San Juan.

De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso tiene antecedentes por delitos contra la propiedad en Mendoza y habría trasladado su actividad delictiva a San Juan, según informó hoy el diario de Cuyo, de la vecina provincia.

Entre los hechos que se le atribuyen figura un arrebato ocurrido en Chimbas, donde sustrajo un teléfono celular a dos mujeres que caminaban por la zona.

A partir de tareas investigativas, lograron identificarlo y posteriormente allanar su domicilio, procedimiento en el que se secuestraron la motocicleta utilizada en los robos y prendas de vestir que coincidía con las que llevaba puestas durante uno de los ataques.

López quedó detenido en la Central de Policía, a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.