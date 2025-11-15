15 de noviembre de 2025 - 19:27

Conductor ebrio fue detenido en la Ruta 7: manejaba con más de dos gramos de alcohol en sangre

El hecho ocurrió este sábado al mediodía en el departamento de Luján de Cuyo. El conductor quintuplicó el límite del test de alcoholemia.

Un conductor ebrio fue detenido en Luján de Cuyo tras arrojar un resultado extremadamente alto en un control de alcoholemia cerca del Dique Potrerillos, en la Ruta 7.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 horas de este sábado, cuando personal de Policía Vial realizaba un control vehicular en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1075. En el marco de dicho operativo, se detuvo la marcha de un automóvil Fiat Argo.

Al conductor del vehículo, identificado como J.E.M. (39), se le realizó el dosaje de alcoholemia. El test arrojó un resultado de 2.65 g/l.

Debido a esta alcoholemia positiva, el hombre fue detenido en el control vial. Posteriormente, el conductor fue trasladado a la Comisaría 53° para llevar a cabo el procedimiento contravencional correspondiente.

