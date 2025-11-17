17 de noviembre de 2025 - 20:18

Grave accidente en la Ciudad de Mendoza: dos autos chocaron y uno terminó en una acequia

Ocurrió en la Quinta Sección de Ciudad. Una persona tuvo que ser asistida para salir de su vehículo.

Grave accidente de tránsito en calle Suipacha y Martínez de Rosas, Ciudad.

En la tarde de este lunes, un accidente se registró en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. Todo ocurrió en la esquina de Suipacha y Martínez de Rosas. Allí, dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó en una acequia.

La escena fue impactante para los demás conductores y transeúntes. Uno de los rodados quedó en medio de la intersección, con un fuerte golpe en su frente, y el otro quedó volcado sobre uno de sus laterales.

Este último vehículo, que tras el choque se desplazó hacia la esquina, también golpeó a otro auto que estaba estacionado. Además, una persona quedó atrapada en su interior.

Personal de Bomberos trabajaron en el lugar para poder extraer a la víctima.

