Grave accidente en la Ciudad de Mendoza: dos autos chocaron y uno terminó en una acequia

Ocurrió en la Quinta Sección de Ciudad. Una persona tuvo que ser asistida para salir de su vehículo.

En la tarde de este lunes, un accidente se registró en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. Todo ocurrió en la esquina de Suipacha y Martínez de Rosas. Allí, dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó en una acequia.

La escena fue impactante para los demás conductores y transeúntes. Uno de los rodados quedó en medio de la intersección, con un fuerte golpe en su frente, y el otro quedó volcado sobre uno de sus laterales.

Este último vehículo, que tras el choque se desplazó hacia la esquina, también golpeó a otro auto que estaba estacionado. Además, una persona quedó atrapada en su interior.

Personal de Bomberos trabajaron en el lugar para poder extraer a la víctima.