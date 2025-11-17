17 de noviembre de 2025 - 18:29

Colapso en el Paso Cristo Redentor: un accidente generó 4 km de fila y fuertes demoras

El accidente vial ocurrió en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile.

Filas y demoras en el paso Cristo Redentor.

Filas y demoras en el paso Cristo Redentor.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial registrado en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, provocó importantes demoras este lunes en el Paso Cristo Redentor. El tránsito hacia el país vecino quedó parcialmente suspendido y generó un extenso colapso vehicular.

Leé además

Piden precaución en alta montaña ante el aumento de caudal en arroyos y ríos

Paso Cristo Redentor: piden precaución en alta montaña ante el aumento de caudal en arroyos y ríos

Por Redacción Sociedad
La escuela 1-149 Dr. Abraham Lemos, Foto: Google Street. 

Denunciaron que un albañil abusó de una nena en una escuela de Guaymallén y familiares atacaron a dos maestras

Por Redacción Policiales

Según informó Gendarmería Nacional, el siniestro ocurrió en la zona del cobertizo del lado chileno y afectó directamente el flujo de ingresos a ese país. Como consecuencia, las filas de vehículos del lado argentino alcanzaron los 4 kilómetros sobre la Ruta 7 Nacional, a la altura de Villa Las Cuevas.

Ante la situación, las autoridades dispusieron un corte temporal en la salida de transportes de carga desde el Área de Control Integrado Uspallata. La medida regía hasta alrededor de las 17.30, con el objetivo de evitar un mayor congestionamiento en el corredor internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Insólito: un motociclista terminó accidentado después de que una bombacha voladora se le estampara en la cara.

Una "bombacha voladora" provocó un insólito accidente

Por Redacción Policiales
Jesús Moyano (37) fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán y está grave. 

Golpearon brutalmente a un hombre de 37 años a la salida de un boliche en Tunuyán y está grave

Por Redacción Policiales
Febrero de 2013. Así había quedado el auto chocado de las víctimas Juan Manuel Viudez y su hija María Laura. Doce años después, detuvieron en Bolivia al acusado, Adrián Ocampo Cazón (52), quien ahora será juzgado. Archivo. 

Se escondió 12 años en la selva boliviana tras causar la muerte de un padre y su hija en el Acceso Este: hoy recibió una dura pena

Por Redacción Policiales
Conmoción y solidaridad de la comunidad tupungatina para despedir a los dos jóvenes fallecidos en un siniestro vial  

Consternación en Tupungato por la trágica muerte de los dos adolescentes: vecinos hicieron colecta para pagar los sepelios

Por Gisel Guajardo