Colapso en el Paso Cristo Redentor: un accidente generó 4 km de fila y fuertes demoras

Un accidente vial registrado en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, provocó importantes demoras este lunes en el Paso Cristo Redentor. El tránsito hacia el país vecino quedó parcialmente suspendido y generó un extenso colapso vehicular.
Según informó Gendarmería Nacional, el siniestro ocurrió en la zona del cobertizo del lado chileno y afectó directamente el flujo de ingresos a ese país. Como consecuencia, las filas de vehículos del lado argentino alcanzaron los 4 kilómetros sobre la Ruta 7 Nacional, a la altura de Villa Las Cuevas.
Ante la situación, las autoridades dispusieron un corte temporal en la salida de transportes de carga desde el Área de Control Integrado Uspallata. La medida regía hasta alrededor de las 17.30, con el objetivo de evitar un mayor congestionamiento en el corredor internacional.