Colapso en el Paso Cristo Redentor: un accidente generó 4 km de fila y fuertes demoras

El accidente vial ocurrió en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile.

Un accidente vial registrado en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, provocó importantes demoras este lunes en el Paso Cristo Redentor. El tránsito hacia el país vecino quedó parcialmente suspendido y generó un extenso colapso vehicular.

Según informó Gendarmería Nacional, el siniestro ocurrió en la zona del cobertizo del lado chileno y afectó directamente el flujo de ingresos a ese país. Como consecuencia, las filas de vehículos del lado argentino alcanzaron los 4 kilómetros sobre la Ruta 7 Nacional, a la altura de Villa Las Cuevas.