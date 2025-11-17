17 de noviembre de 2025 - 14:31

Una "bombacha voladora" provocó un insólito accidente

El hecho ocurrió en Jujuy cuando la tanga de color violeta golpeó de lleno el rostro del hombre que circulaba sin casco.

Insólito: un motociclista terminó accidentado después de que una bombacha voladora se le estampara en la cara.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Lo que era una tarde ventosa más en San Pedro de Jujuy terminó siendo en una escena de película. Un motociclista perdió el control de su vehículo y cayó sobre la ruta después de que una bombacha violeta tipo tanga, arrastrada por los fuertes vientos, se le pegara de lleno en la cara.

El insólito episodio ocurrió durante el fin de semana cuando la prenda salió disparada desde un tendedero y se transformó en un inesperado proyectil textil. El hombre, que circulaba sin casco, no pudo esquivarla: la bombacha se le estampó en el rostro y lo dejó desorientado, provocando que perdiera el control y cayera varios metros sobre el asfalto.

A pesar de la aparatosa caída y de haber quedado arrastrándose hacia un costado de la ruta, el motociclista solo sufrió raspones y moretones. Testigos relataron que el hombre permaneció en silencio unos segundos, todavía con la prenda pegada en la cara, antes de quitársela con la mano.

Fue atendido por personal sanitario y trasladado a un centro de salud por precaución, aunque se confirmó que estaba fuera de peligro.

¿De dónde salió la tanga?

La dueña de la prenda íntima todavía no fue identificada. Vecinos aseguraron tener sospechas sobre el domicilio del que habría salido, pero nadie quiso opinar.

