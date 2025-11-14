14 de noviembre de 2025 - 19:41

Paso Cristo Redentor: piden precaución en alta montaña ante el aumento de caudal en arroyos y ríos

La situación se da como consecuencia de las lluvias en la zona de Uspallata. El pronóstico para los próximos días en alta montaña.

Los Andes
Las lluvias registradas en las últimas horas en la zona de alta montaña provocaron un incremento en el caudal de arroyos y ríos en la zona del Paso Internacional Cristo Redentor, que une la provincia de Mendoza con Chile.

Si bien las autoridades informaron que no se han reportado inconvenientes ni incidentes, con la llegada de los fines de semana suele aumentar la cantidad de vehículos que circulan por el corredor internacional y se recomienda a los turistas mantenerse alejados de los cauces y transitar con extrema precaución.

El pronóstico en alta montaña

La advertencia se refuerza especialmente para el área de Uspallata, donde hay pronóstico de lluvias que pueden generar crecidas repentinas y afectar la circulación vehicular.

Tanto para este viernes, como el próximo sábado y domingo, la Dirección de Contingencias Climáticas pronostica “precipitaciones en la zona de cordillera”, situación que podría complicar la transitabilidad en la Ruta 7.

Movimiento fronterizo

Cabe recordar que el Paso Cristo Redentor permanece habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor, en cuanto al movimiento de personas y vehículos, durante la jornada del 13 de noviembre ingresaron 2.267 personas y egresaron 2.826. Mientras que 36 ómnibus entraron y 33 egresaron.

Las autoridades fronterizas continúan monitoreando la situación climática y el flujo vehicular para garantizar un cruce seguro. Se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender su viaje.

