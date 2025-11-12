La temperatura superará los 30°C este jueves en Mendoza y rige una alerta por tormentas: en qué zonas

La temperatura continúa subiendo en la provincia de Mendoza, aunque las tormentas con granizo siguen amenazando en ciertas zonas. Antes del fin de semana, la máxima llegará a tocar los 31°C, mientras que la mínima se acercará a los 16°C. Además, en Alta Montaña se esperan nevadas, y piden precaución.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 13 de noviembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 31°C, mientras que la mínima será de 13°C, con vientos leves del noreste. También rige alerta amarilla por tormentas en la noche, por lo que piden precaución a la hora de salir. En la Cordillera de Los Andes indican nevadas.
Viernes: alerta por viento Zonda
El viernes 14 de noviembre se anticipa “nubosidad variable” con poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 16°C, con tormentas con granizo. En la Cordillera se esperan nevadas.