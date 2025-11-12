La temperatura superará los 30°C este jueves en Mendoza y rige una alerta por tormentas: en qué zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera la caída de granizo.

Pronóstico: calor y alerta por tormentas para este jueves en Mendoza.

La temperatura continúa subiendo en la provincia de Mendoza, aunque las tormentas con granizo siguen amenazando en ciertas zonas. Antes del fin de semana, la máxima llegará a tocar los 31°C, mientras que la mínima se acercará a los 16°C. Además, en Alta Montaña se esperan nevadas, y piden precaución.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 13 de noviembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 31°C, mientras que la mínima será de 13°C, con vientos leves del noreste. También rige alerta amarilla por tormentas en la noche, por lo que piden precaución a la hora de salir. En la Cordillera de Los Andes indican nevadas.