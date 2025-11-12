Diego Santilli visitará Mendoza este viernes para reunirse con Alfredo Cornejo

El ministro del Interior continuará su gira por el interior con mandatarios provinciales centrándose en la aprobación del Presupuesto 2026.

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitará Mendoza este viernes para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo, en el marco de una intensa agenda federal con foco en el consenso político, donde se reunirá con distintos mandatarios provinciales.

Esta reunión es parte fundamental de la gira de encuentros que el funcionario está llevando a cabo "de cara al Presupuesto", ya que Argentina no cuenta con un presupuesto aprobado desde el año 2023.

Más allá de la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, las conversaciones bilaterales con los líderes provinciales también abordan las futuras reformas estructurales que el presidente Javier Milei busca implementar. Estas reformas incluyen temas clave como la laboral, la impositiva y la modificación del Código Penal.

Agenda por las provincias La agenda de Santilli para esta semana ha sido intensa. Su itinerario incluye otros mandatarios provinciales en el marco de esta búsqueda de acuerdos.

El jueves, el ministro recibirá en Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien es catalogado por la gestión libertaria como un gobernador "aliado", aunque previamente había acudido a las puertas de la Rosada para realizar una "guitarreada" en reclamo de atención a sus pedidos. Tras esa "protesta pintoresca", fue atendido por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y luego ingresó a la Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo.