Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior en la Casa Rosada

El ex diputado del PRO, Diego Santilli , juró formalmente hoy su cargo como ministro del Interior, iniciando de inmediato una agenda cargada centrada en la relación con los gobernadores. La ceremonia se llevó a cabo pasadas las 15 horas de este martes 11 de noviembre de 2025 en el Salón Blanco de la Casa Rosada , donde el presidente Javier Milei le tomó juramento.

Del acto participaron sus hijos y esposa, otros familiares, integrantes del gabinete, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El nombramiento de Santilli, oficializado en la madrugada del martes a través del Decreto 794/2025, puso fin a la posibilidad de que Santiago Caputo quedará a cargo de la cartera . Para asumir, el "Colo" debió renunciar a la banca de diputado que ganó por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones y que no había llegado a asumir.

El principal objetivo del nuevo ministro será buscar consenso con los gobernadores para lograr la aprobación de reformas clave en el Congreso de la Nación, como el Presupuesto 2026 . La agenda del ministro marca el inicio de una gira por el interior del país mañana miércoles .

Santilli eligió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para dar el puntapié inicial de su gira. En los próximos días, el ministro planea reunirse con al menos 10 de los 20 gobernadores que estuvieron en el cónclave con el Presidente a fines de octubre. Además de Frigerio, visitará a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), y finalizará su gira con Jorge Macri (CABA).

Esta semana, Santilli ya mantuvo encuentros en las oficinas del Ministerio del Interior con los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora.

El objetivo de la gira es consensuar reformas para la segunda parte del mandato del Gobierno, incluyendo la reforma laboral, tributaria y del Código Penal.

Entre los reclamos de los mandatarios provinciales figura la "vieja discusión por la coparticipación", tema que Santilli prometió discutir en el futuro, aclarando que depende también del Palacio de Hacienda y que se reunirá en las próximas semanas con el titular de esa cartera, Luis “Toto” Caputo, para analizar la situación.