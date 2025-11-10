Apoyo provincial a Milei: los gobernadores de Córdoba y San Juan se reunieron con Santilli y Adorni

Tanto Martín Llaryora como Marcelo Orrego destacaron su apoyo al Presupuesto 2026 y las reformas que el Gobierno quiere impulsar. También resaltaron la nueva “cordialidad en el diálogo” de la gestión libertaria.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora.

El Gobierno nacional mantuvo este lunes una nueva ronda de reuniones con gobernadores, en el marco de su estrategia para reforzar su relación con las provincias. Los mandatarios se mostraron dispuestos a apoyar la reforma laboral y el Presupuesto 2026.

En Casa Rosada, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron al sanjuanino Marcelo Orrego y al cordobés Martín Llaryora, quienes expresaron su apoyo al diálogo institucional y a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

"Reunión positiva, cordial y productiva”, aseguró Llaryora Llaryora celebró la nueva etapa política, en referencia al diálogo que propone Milei, y aseguró que el encuentro fue “positivo, cordial y productivo”: “Veo con buenos ojos que se arranque una buena etapa, que se pueda buscar consensos. Se cambió la etapa de agravios e insultos por esta de cordialidad”.

El cordobés también destacó que Provincias Unidas -espacio que integra junto a otros gobernadores como Maximiliano Pullaro- está dispuesta a acompañar las reformas del Gobierno “siempre que predomine el sentido común”.

“Hay un cambio de actitud y se puede hacer un Presupuesto. Todos los temas se han hablado”, dijo. No obstante, aclaró que el Presupuesto 2026 tiene que tener “determinadas modificaciones” respecto al proyecto oficial. “Tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado”, cerró.