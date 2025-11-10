Diego Santilli asumirá mañana como ministro del Interior, previo a su gira por las provincias

Diego Santilli jurará mañana como ministro del Interior , luego de ser designado por el presidente Javier Milei y tras haber renunciado como diputado para asumir este nuevo cargo en el gabinete. La ceremonia está programada para las 15 de este martes.

"Va a ser una jura austera con el gabinete, la familia y amigos" , señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. El evento será en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de Milei.

Luego, Santilli emprenderá una gira por las provincias administradas por "gobernadores aliados" , para encarar una agenda “federal”. Este viaje comenzará el miércoles, con el entrerriano Rogelio Frigerio como la primera visita.

En las próximas semanas, el titular de la cartera política “se reunirá con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el presidente” . El objetivo de Santilli será consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato .

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora.

Además, el funcionario tiene previsto reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien hasta el momento no mantuvo ningún encuentro formal. “Por eso, en las próximas semanas seguramente se comenzará a construir una agenda conjunta con Caputo de cara a las reuniones con gobernadores”, agregaron las fuentes.

Cabe destacar que, desde el momento en que se dio a conocer su nueva función, Santilli comenzó a mantener reuniones con alguno de los gobernadores. Se trató de encuentros con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca) el viernes último, y a los que hoy se sumaron Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan).

Embed En #CasaRosada, mantuve una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, y con el jefe de Gabinete de Ministros, @madorni. Fue un encuentro positivo, cordial y productivo.



Valoramos la apertura de una nueva etapa para el país, que nos permita… pic.twitter.com/3A72EqNZ8K — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2025

Este lunes, el mandatario provincial Orrego anticipó que apoyará el Presupuesto 2026 que impulsa el Gobierno, después de haber sido recibido por Santilli. En ese marco, el gobernador sanjuanino sostuvo que los “mejores aliados” que puede tener Milei son los mandatarios provinciales.

“Pudimos hablar de diferentes temas en general, aquellos que tienen que ver con las reformas estructurales que se quieren llevar adelante en la Argentina, estoy hablando de la reforma laboral, la reforma impositiva, y además la reforma integral del Código Penal. Pero además también pudimos tocar distintos temas que tienen que ver con nuestra jurisdicción”, informó el gobernador a la prensa.

Por su parte, Llaryora ponderó la reunión en Casa Rosada para analizar las futuras reformas que pretende la gestión libertaria. Sin embargo, el gobernador cordobés aclaró que el Presupuesto 2026 tiene que tener “determinadas modificaciones” respecto al proyecto oficial.