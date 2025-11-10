Milei cruzó a un economista kirchnerista por proponer un impuesto al efectivo: lo tildó de "ladrón"

El presidente Javier Milei volvió a generar repercusión en redes sociales tras responder duramente a una propuesta del economista Emmanuel Álvarez Agis , quien sugirió reemplazar el Impuesto al Cheque por un tributo a las operaciones con dinero en efectivo .

El mandatario calificó la idea como “un disparate total” y lanzó una serie de mensajes en su cuenta de X en los que cuestionó al exfuncionario kirchnerista . “Un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos” , escribió Milei en su publicación.

Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, explicó en una entrevista televisiva que su planteo busca mantener la recaudación que genera el actual impuesto, pero aplicándola a las transacciones con efectivo para promover la bancarización.

"Creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera que sea el consumidor el que exija al comercio blanquearse" , afirmó. Consultado por cómo se implementaría ese nuevo impuesto al cash, Álvarez Agis comentó: "Voy al cajero, saco $1.000 y recibo $900" .

Las declaraciones se viralizaron rápidamente luego de que Agustín Romo, presidente del bloque oficialista en la Legislatura bonaerense, compartiera el fragmento en X y advirtiera sobre la posibilidad de un nuevo tributo impulsado por referentes kirchneristas.

Los kukas quieren poner un impuesto al efectivo. Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada pic.twitter.com/xdjF2lKkGE

Dura réplica de Milei: "Es un ladrón"

Milei se hizo eco y replicó el mensaje con dureza: "KIRCHNERISTA = LADRÓN", escribió en su cuenta de X. “El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo", agregó.

"Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuanto y en qué gastar tu dinero", aseguró el presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1987953869947572264?s=20&partner=&hide_thread=false Aquí les dejo un artículo de Fernando Álvarez que deja de manifiesto que la propuesta de Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%? O más… — Javier Milei (@JMilei) November 10, 2025

El mandatario continuó su descargo y sumó un apodo al economista: La propuesta de Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%?”, escribió.

"Eso es el kirchnerismo: un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos. El problema es que además son un ladrón estacionario. CIAO!", remató en su cuenta de X.