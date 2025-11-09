Mauricio Macri convocó a una nueva reunión del PRO, tras "no ponerse de acuerdo" con Javier Milei

El evento está programado para el miércoles, por la despedida del año del Consejo Nacional del espacio. Se espera que anuncios y un balance sobre lo ocurrido durante este año.

Mauricio Macri, expresidente de la Nación y titular del PRO, convocó a una reunión con los miembros del espacio por la despedida del año del Consejo Nacional. El objetivo del encuentro es analizar los sucesos acontecidos durante este año, tras una serie de hechos de tensión con el oficialismo.

La cita es para el miércoles 12 a las 10, en la sede central de la calle Balcarce en el barrio de San Telmo. De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas (NA), uno de los puntos fundamentales que debatirán serán los resultados de las últimas legislativas nacionales y de las adhesiones que absorbió La Libertad Avanza (LLA).

Esta reunión se da en un marco de un nuevo episodio de tensión entre LLA y el PRO, que se reflotó en el último encuentro entre Macri y el presidente Javier Milei dónde "no lograron ponerse de acuerdo" en ciertos puntos. Así lo confirmó el exmandatario, quien también calificó de "negativa" la aceptación de la renuncia del exjefe de gabinete Guillermo Francos y de poner en su lugar a alguien "sin experiencia" como Manuel Adorni.

Diferencias entre el PRO y LLA Las diferencias que resurgen entre ambos espacios se empezaron a visibilizar durante las legislativas porteñas, el pasado 18 de mayo. En aquel momento, una de las figuras más importantes del espacio macrista, Silvia Lospennato, se enfrentó a Milei por la caída del proyecto de "Ficha Limpia".

Lospennato había asegurado que el jefe de Estado la defraudó "después de leer el infame comunicado, dónde se lavaron las manos". A pesar de esa situación, luego se oficializó una lista única en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Incluso se extendió a las legislativas nacionales.