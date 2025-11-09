9 de noviembre de 2025 - 16:20

La advertencia de Miguel Ángel Pichetto a Marcos Galperín: "Las plataformas chinas te van a pasar por arriba"

El diputado se cruzó con el empresario por la regulación a Shein y Temu en la Argentina. Todo ocurrió vía X, en un intercambio de mensajes donde ambos comunicaron sus posturas.

Fuerte cruce entre Miguel Ángel Pichetto y Marcos Galperín por el pedido de regular a Shein y Temu.

Fuerte cruce entre Miguel Ángel Pichetto y Marcos Galperín por el pedido de regular a Shein y Temu.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, y el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, protagonizaron un picante cruce en la red social X. Cabe recodra que la compañía argentina había reclamado la necesidad de regulaciones sobre plataformas chinas de comercio electrónico como Shein y Temu. Luego se desató el debate.

Leé además

El presidente Javier Milei.

Milei celebró el aniversario de la caída del Muro de Berlín y apuntó contra "la mentira del socialismo real"

Por Redacción Política
Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner reveló los detalles de su relación con Axel Kicillof en medio de la disputa peronista

Por Redacción Política

En ese marco, el legislador planteó: “Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu”. Pichetto añadió que “ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperín de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/1987532496737886600&partner=&hide_thread=false

Tras la mención, Galperín le respondió por la misma vía, pero desmintió la preocupación: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”.

Acto seguido, Pichetto le contestó: “Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperín, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”.

El pedido de Mercado Libre sobre las regulaciones

El intercambio de mensajes entre Pichetto y Galerín surgió luego de que este último de que el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, realizara un reclamo. La semana pasada, De la Serna pidió por un “un buen marco regulatorio, que sea igual para todos los que compiten”.

Además, en el Foro Abeceb, el ejecutivo destacó que “las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”. De la Serna también advirtió que el crecimiento del uso de plataformas del gigante asiático para compras de productos a bajo costo genera un “riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

Y alertó: “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”. No obstante, De la Serna aclaró: “Lo que nos parece importante es diferenciarnos: por lo general, estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Adiós a la UCR. Luis Petri, Karina Milei y Martín Menem, el día en que se selló la incorporación del mendocino a La Libertad Avanza.

Política en Off: detalles de la inesperada tormenta que desató Karina Milei en Mendoza

Por Redacción Política
apital y Guaymallén eliminaron más de un centenar de tasas, Godoy Cruz y Luján de Cuyo impulsaron planes de simplificación. Las Heras y Maipú apostaron a programas de exención y alivio fiscal.

Oficial: cuáles son los municipios del Gran Mendoza que eliminaron más impuestos

Por Jorge Yori
Tras festejar juntos en el búnker del oficialismo, dirigentes de La Libertad Avanza y de Cambia Mendoza salieron a atribuirse la victoria. Foto: Daniel Caballero.

¿Ganó La Libertad Avanza o Cambia Mendoza?: consultora comparó resultados y hubo sorpresas

Por Juan Carlos Albornoz
Milei viajó a Bolivia y estuvo presente en la asunción de Rodrigo Paz Pereira. 

Javier Milei presenció la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

Por Redacción Política