La advertencia de Miguel Ángel Pichetto a Marcos Galperín: "Las plataformas chinas te van a pasar por arriba"

El diputado se cruzó con el empresario por la regulación a Shein y Temu en la Argentina. Todo ocurrió vía X, en un intercambio de mensajes donde ambos comunicaron sus posturas.

Fuerte cruce entre Miguel Ángel Pichetto y Marcos Galperín por el pedido de regular a Shein y Temu.

El jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, y el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, protagonizaron un picante cruce en la red social X. Cabe recodra que la compañía argentina había reclamado la necesidad de regulaciones sobre plataformas chinas de comercio electrónico como Shein y Temu. Luego se desató el debate.

En ese marco, el legislador planteó: “Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu”. Pichetto añadió que “ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperín de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/1987532496737886600&partner=&hide_thread=false Mejor empezá a preocuparte @marcos_galperin porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba.



Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos. https://t.co/ZeFnqNf5nB — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 9, 2025 Tras la mención, Galperín le respondió por la misma vía, pero desmintió la preocupación: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente”.

Acto seguido, Pichetto le contestó: “Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperín, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”.

El pedido de Mercado Libre sobre las regulaciones El intercambio de mensajes entre Pichetto y Galerín surgió luego de que este último de que el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, realizara un reclamo. La semana pasada, De la Serna pidió por un “un buen marco regulatorio, que sea igual para todos los que compiten”.