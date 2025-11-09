Milei celebró el aniversario de la caída del Muro de Berlín y apuntó contra "la mentira del socialismo real"

El presidente escribió una reflexión sobre el hecho que ocurrió hace 36 años y lo acompañó de un fragmento del mini recital de la canción “Libre” que brindó en el Movistar Arena.

Javier Milei recordó el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín en Alemania con un video donde interpreta “Libre”, el clásico de Nino Bravo. El mandatario acompañó la publicación con un extenso mensaje en el que reflexiona sobre el socialismo y defiende Wlas ideas de la libertad y los valores de Occidente”.

En su cuenta de X, el presidente escribió este domingo su mirada del hecho histórico que tituló “Una reflexión sobre la caída del Muro de Berlín/Socialismo”: “Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real”.

“En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda. Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera”, afirmó.

Embed UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN/SOCIALISMO



Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real.



En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que… pic.twitter.com/lGi41jfQ6n — Javier Milei (@JMilei) November 9, 2025 Según Milei, la ideología socialista “solo lo traerá miseria y violencia a su paso”, por lo que pidió abrazar “las ideas de la libertad y los valores de occidente (la cultura judeo-cristiana)”.

“El bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, concluyó.

Para graficar el punto, el libertario utilizó un fragmento del mini recital que brindó con la Banda Presidencial en el Movistar Arena, y cantó la canción emblema de Nino Bravo aunque cometió un error. Si bien existe un mito que asegura que la letra de la canción Libre hace referencia a la historia de Peter Fechter, un obrero de la construcción víctima de la caída del Muro de Berlín que separaba las dos Alemanias, Pablo Herrero, uno de los compositores, aclaró que la canción nació de la falta de libertad que se vivía en la España franquista de la época.