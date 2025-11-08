Máximo Kirchner reveló los detalles de su relación con Axel Kicillof en medio de la disputa peronista

Máximo Kirchner expuso la tensión persistente con Axel Kicillof dentro del peronismo. El hijo de Cristina Kirchner detalló que la relación fue siempre “neutral”. También cuestionó los reclamos del mandatario y reivindicó los apoyos acuerdos partidarios. El dirigente remarcó que votó a Kicillof cada vez que fue candidato.

Comienza el juicio contra Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: de qué la acusan

Cristina Kirchner no podrá volver a cobrar la pensión de Néstor y Anses le exige devolver $1.000 millones

Máximo sostuvo que el gobernador alcanzó su lugar gracias al respaldo kirchnerista . También ironizó acerca de críticas recibidas durante la noche de derrota electoral en La Plata el 26 de octubre, cuando algunos “rostrólogos” interpretaron sus gestos mientras hablaba el mandatario.

Desde esa posición, disparó críticas hacia sectores alineados con el gobernador , que impulsan su desplazamiento de la presidencia del Partido Justicialista bonaerense.

Kirchner afirmó que su continuidad al frente del PJ provincial había sido consensuada entre él, Kicillof y Sergio Massa en el cierre de listas del 7 de septiembre. Consultado sobre su vínculo personal con el gobernador, respondió: “Yo no sé Cristina cómo estará con él, mi relación con él siempre fue neutra , fue una herramienta y auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina ”.

Además, cuestionó las objeciones del mandatario respecto a supuestos obstáculos a su crecimiento político: “No personalizo, no sé... Si hubiera alguna situación de ‘no me dejan crecer’ ... Que vos digas que no te dejan crecer desde un lugar donde... pareciera... desde una Gobernación es medio raro”.

La discusión por el liderazgo del peronismo

Frente a la discusión sobre liderazgo partidario a nivel nacional, recordó que consideraba razonable que Kicillof encabece antes que Ricardo Quintela: “Si vos me ponías a mí [a decidir] Axel o Quintela, y... para mí era Axel”. Reivindicó haber defendido públicamente al gobernador cuando Javier Milei y José Luis Espert llamaron a la “rebelión fiscal” y cuando acusaron a Kicillof de tener “las manos llenas de sangre”: “Cuando Milei dijo que Axel tenía las manos llenas de sangre, ¡cómo no voy a salir a bancarlo!”.

Máximo Kirchner: "Me preocupa mucho más lo que haga Toto Caputo que la hermana del Presidente" Máximo Kirchner: "Me preocupa mucho más lo que haga Toto Caputo que la hermana del Presidente".

El diputado señaló que impulsó la candidatura presidencial de Kicillof en 2023, relativizó la derrota nacional y lanzó dardos hacia intendentes que celebraron en la primaria y luego “saltaron para afuera”: “Hay catadores de caras y rostros, ahora hay rostrólogos también”. Sobre sectores que buscan correrlo del PJ bonaerense, expresó.

“¡La pucha! No sé qué sector es, no sé, uno lee párrafos de cosas... no sé”. Reiteró que existió un acuerdo político para su continuidad, pero reconoció la volatilidad interna: “Me he sentado a esta altura en tantas mesas en las que se acuerdan tantas cosas y a las 12 horas se desdicen”.

Respondió a quienes lo acusan de ocupar lugares “a dedo” y recordó haber ofrecido competir: “¿Quieren que haya internas?”. Sostuvo que no aparecieron interesados. Justificó su desembarco en el PJ como síntesis de líneas internas y rechazó concentrar poder: “Yo no soy el que tiene vocación de Mayweather, de cinco títulos al mismo tiempo”.

Axel Kicillof le pidió diálogo al Gobierno: "Tienen mi teléfono, úsenlo" Axel Kicillof le pidió diálogo al Gobierno: "Tienen mi teléfono, úsenlo".

El rol de Cristina Kirchner

Al aludir al “cristinismo” y “axelismo”, ironizó: “Ya ni siquiera son apellidos, son nombres... ¡Vamos bien, estamos óptimos!”. Sobre su madre, Cristina Fernández, detenida en su domicilio por la causa Vialidad y comprometida también en Cuadernos, dijo que está “firme” y la describió como disciplinada y directa: “[Cristina] lee muy por encima del promedio, tiene una capacidad de autocuestionarse; no te manda a decir las cosas, te las dice”.